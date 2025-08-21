Petrol, Diesel Price Today: दिल्ली से लेकर मुंबई तक बदल गए ईंधन के दाम, 21 अगस्त को इस भाव में बिकेगा तेल
By अंजली चौहान | Updated: August 21, 2025 07:45 IST2025-08-21T07:44:03+5:302025-08-21T07:45:17+5:30
Petrol, Diesel Price Today: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ईंधन की कीमतों का एक प्रमुख चालक हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल उत्पादन में कच्चा तेल मुख्य इनपुट है।
Petrol, Diesel Price Today: हर रोज की तरह आज भी भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन के नए रेट जारी कर दिए है। ओएमसी रोजाना बह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।
21 अगस्त को पेट्रोल और डीजल की कीमतें:
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे देखें
भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे बदलती हैं, और आप कई तरीकों से इनकी जांच कर सकते हैं।
1. ऑनलाइन वेबसाइट्स और ऐप्स:
कई समाचार वेबसाइटें और वित्तीय पोर्टल्स दैनिक आधार पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अपडेट करते हैं। आप इन पर अपने शहर का नाम या पिन कोड डालकर नवीनतम दरें देख सकते हैं। इसके अलावा, तेल कंपनियों के अपने मोबाइल ऐप्स भी हैं:
IndianOil ONE (इंडियन ऑयल): इस ऐप पर आप अपने आस-पास के पेट्रोल पंपों की लोकेशन और कीमतें देख सकते हैं।
SmartDrive (BPCL): यह ऐप भी आपको दैनिक कीमतों की जानकारी देता है।
My HPCL (HPCL): हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यह ऐप भी कीमतों की जानकारी उपलब्ध कराता है।
2. SMS के जरिए:
प्रमुख तेल कंपनियां SMS के माध्यम से भी कीमतों की जानकारी देती हैं। आपको बस एक विशेष कोड के साथ एक SMS भेजना होता है।
इंडियन ऑयल: 'RSP
Dealer Code' लिखकर 9224992249 पर भेजें।
HPCL: 'HPPRICE
Dealer Code' लिखकर 9222201122 पर भेजें।
BPCL: 'RSP
Dealer Code' लिखकर 9223112222 पर भेजें।
आप अपनी सिटी का डीलर कोड कंपनी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
3. पेट्रोल पंप पर:
हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें प्रदर्शित की जाती हैं। ये कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं।