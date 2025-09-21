Petrol, Diesel Price Today: संडे की सुबह अपडेट हो गए पेट्रोल और डीजल के दाम, घर से निकलने से पहले जरूर करें चेक

Petrol, Diesel Price Today: 21 सितंबर को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो। तेल कंपनियां सुबह 6 बजे कीमतें अपडेट कर देती है।

भारत में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक 9222201122 पर "HP Price" लिखकर वर्तमान ईंधन कीमतें प्राप्त कर सकते हैं।

