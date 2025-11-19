Income Tax Payment: इनकम टैक्स UPI से भरना है बिल्कुल आसान, घर बैठे आसानी से करें फाइल

Income Tax Payment: इनकम टैक्स फाइल करने का ख्याल आते ही अक्सर बैंक, नेट बैंकिंग और उससे जुड़ी कई परेशानियों का ख्याल आता है। लेकिन अब, माहौल पूरी तरह बदल गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेमेंट प्रोसेस को इतना आसान बना दिया है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने UPI ऐप का इस्तेमाल करके मिनटों में अपना टैक्स पे कर सकते हैं, बिना बैंक जाए या किसी लंबे प्रोसेस से गुजरे।

यूपीआई से टैक्स पे करना आसान

अब, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल Paytm, PhonePe और Google Pay जैसे ऐप से सीधे UPI पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, और कुछ ही सेकंड में इनवॉइस बन जाता है। इससे लंबे इंतजार और एक्स्ट्रा सेटअप की जरूरत खत्म हो जाती है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जानें

- incometax.gov.in पर जाएं और अपने PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।

- डैशबोर्ड पर ‘e-Pay Tax’ ऑप्शन चुनें (आप इसे बिना लॉग इन किए भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग इन करना बेहतर है)। ‘न्यू पेमेंट’ पर क्लिक करें और टैक्स टाइप (एडवांस/सेल्फ-असेसमेंट, वगैरह) चुनें।

- सही असेसमेंट ईयर चुनें और वह अमाउंट डालें जो आपको पे करना है।

- नाम और PAN चेक करें और कन्फर्म करें।

- पोर्टल इनवॉइस जेनरेट करेगा और अवेलेबल पेमेंट मोड दिखाएगा, UPI चुनें।

- QR कोड या दी गई UPI ID नोट करके स्क्रीन पर रखें।

- अपने मोबाइल पर Paytm/PhonePe/Google Pay खोलें और ‘स्कैन एंड पे’ चुनें।

- QR कोड स्कैन करें, अमाउंट वेरिफाई करें, और UPI PIN डालकर पेमेंट कन्फर्म करें।

- अपना फोन तब तक खुला रखें जब तक ऐप ‘पेमेंट सक्सेसफुल’ न दिखाए।

- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘पेमेंट हिस्ट्री’ स्टेटस चेक करें; यह आमतौर पर 1–2 मिनट में ‘पेड’ में बदल जाता है।

- फिर ‘पेमेंट हिस्ट्री’ से अपनी रसीद/चालान डाउनलोड करें और CIN/UTR नंबर (लीगल प्रूफ के लिए जरूरी) सेव करें।

- अगर पेमेंट के बाद पोर्टल ‘Pending’ दिखाता है, तो 30–60 मिनट इंतज़ार करें और फिर रिफ्रेश करके चेक करें।

- अगर बैंक स्टेटमेंट से पैसे कट गए हैं लेकिन चालान नहीं बना है, तो टिकट बनाएं या UTR के साथ बैंक/UPI सपोर्ट से संपर्क करें।

- फेल UPI पेमेंट आमतौर पर कुछ समय में वापस हो जाते हैं; स्टेटस क्लियर होने पर ही दोबारा पेमेंट करें।

UPI से पेमेंट करना भले ही बहुत सारे स्टेप्स जैसा लगे, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। कुल मिलाकर, इनकम टैक्स फाइल करने का प्रोसेस अब उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले था। यह नया UPI पेमेंट ऑप्शन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। चाहे एडवांस टैक्स हो या सेल्फ-असेसमेंट, बस अपना फ़ोन उठाएं, एक QR कोड स्कैन करें, और तुरंत अपना टैक्स पेमेंट पूरा करें।

