भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को दो महीने में हुआ 1,240 करोड़ रुपये का घाटा

By रुस्तम राणा | Updated: August 10, 2025 16:11 IST2025-08-10T16:11:26+5:302025-08-10T16:11:26+5:30

डॉन के अनुसार, पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से, पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण (पीएए) को 24 अप्रैल से 30 जून के बीच हवाई उड़ानों से होने वाले राजस्व में 4.1 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान हुआ है।

Pakistan Loses ₹1,240 Crore In 2 Months After Closing Airspace To Indian Flights says Report | भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को दो महीने में हुआ 1,240 करोड़ रुपये का घाटा

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को दो महीने में हुआ 1,240 करोड़ रुपये का घाटा

नई दिल्ली: पाकिस्तान को भारत में पंजीकृत विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद सिर्फ़ दो महीनों में 1,240 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इस कदम से दैनिक पारगमन यातायात में 150 उड़ानों तक की कमी आई है। 24 अप्रैल से लागू यह प्रतिबंध, घातक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के जवाब में लगाया गया था।

हवाई उड़ानों से होने वाले राजस्व को भारी नुकसान

डॉन के अनुसार, पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से, पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण (पीएए) को 24 अप्रैल से 30 जून के बीच हवाई उड़ानों से होने वाले राजस्व में 4.1 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पुष्टि की है कि इस प्रतिबंध से भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए सभी विमान प्रभावित हुए हैं, जिससे यातायात में भारी गिरावट आई है।

पाकिस्तानी आसमान से प्रतिदिन 100-150 भारतीय विमानों के गुजरने पर रोक लगने से कुल पारगमन हवाई यातायात में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आई। पाकिस्तानी वायु सेना (पीएए) को हवाई उड़ान शुल्क से होने वाली आय पर सीधा असर पड़ा, जिसने इस राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम के वित्तीय बोझ को उजागर किया।

प्रतिबंध 24 अगस्त तक बढ़ा

नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के अनुसार, प्रतिबंध अब बढ़ा दिया गया है, "यह प्रतिबंध अब 24 अगस्त सुबह 4:59 बजे तक लागू रहेगा। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र भारतीय पंजीकृत विमानों और भारतीय एयरलाइनों/संचालकों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, के लिए उपलब्ध नहीं है।"

हालांकि अन्य अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय एयरलाइनों पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन पाकिस्तानी एयरलाइनों को भारतीय हवाई क्षेत्र में पारस्परिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने पुष्टि की है कि भारत की ओर से NOTAM भी 23 अगस्त, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हवाई क्षेत्र को बंद करना कई जवाबी उपायों में से एक है। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी। जवाब में, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रमुख आतंकवादी ढाँचों पर हमला किया।

Web Title: Pakistan Loses ₹1,240 Crore In 2 Months After Closing Airspace To Indian Flights says Report

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :PakistanIslamabadपाकिस्तान