'सबसे चौंकाने वाला ग्राफ...': जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि पर बोले पी चिदंबरम

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने राष्ट्रीय सांख्यिकी अधिकारी (एनएसओ) के अनंतिम अनुमानों के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को 4.1 फीसदी पर रखने के बाद "वादे का कोई संकेत नहीं" वसूली पर चिंता व्यक्त की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनएसओ अनुमानों का "सबसे हड़ताली ग्राफ" पिछले वित्त वर्ष की तिमाही वृद्धि दर है, जो नीचे की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चिदंबरम ने कहा कि तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि विकास दर हर तिमाही में कमजोर हो रही है, वादे किए गए 'वसूली' का कोई संकेत नहीं है। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए चिदंबरम ने लिखा, "एनएसओ के आंकड़े सामने हैं: सबसे चौंकाने वाला ग्राफ 2021-22 में 20.1, 8.4, 5.4 और 4.1 प्रतिशत की तिमाही वृद्धि दर है। वह ग्राफ सब कुछ बताता है।"

The GDP in 2021-22 is barely above the level achieved in the 2019-20



That means that after you two years, India’s Economy is at about the same level as it was on 31-3-2020