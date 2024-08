Ola Electric motorcycle: एक बार चार्ज करने पर 579 किलोमीटर चलेगी रोडस्टर प्रो, ओला की इस बाइक की खासियत जानिए

Highlights Roadster Pro electric motorcycle: ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में ऐसी ई-बाईक लॉन्च की है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में तहलका मचा सकती है ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में रोडस्टर प्रो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है दो वैरिएंट में उपलब्ध ओला रोडस्टर प्रो 8kWh और 16kWh में आएगी

Ola Electric launched Roadster Pro electric motorcycle:ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में ऐसी ई-बाईक लॉन्च की है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में तहलका मचा सकती है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में रोडस्टर प्रो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है। दो वैरिएंट में उपलब्ध ओला रोडस्टर प्रो 8kWh और 16kWh में आएगी। 8kWh ओला रोडस्टर प्रो की कीमत 2 लाख रुपये और 16kWh वैरिएंट की कीमत 2.5 लाख रुपये होगी।

With 6 lakh people watching live and close to 8000 people in attendance at the Ola Futurefactory, Sankalp 2024 was our biggest event ever. 💪Capturing some key highlights from the event across Ola Consumer, Krutrim and Electric below: pic.twitter.com/svrNeHmC7f