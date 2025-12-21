अब UPI और ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें तरीका और इसके फायदे

PF Withdrawal Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने लाखों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में, कर्मचारी ATM और UPI के ज़रिए सीधे अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। इस फीचर पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, और अब इसे लागू करने की टाइमलाइन सामने आ गई है।

हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि सरकार का फोकस PF तक पहुंच को आसान और तेज़ बनाने पर है। मंत्री ने साफ कहा कि PF कर्मचारियों की अपनी कमाई है और इस मामले में कोई भी गैर-ज़रूरी रुकावट नहीं होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, ATM और UPI के ज़रिए PF निकालने की यह नई व्यवस्था मार्च 2026 से पहले लागू की जा सकती है।

अभी PF कैसे निकालें

अभी PF निकालने के लिए, कर्मचारियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम फाइल करना होता है। इसके बाद वेरिफिकेशन होता है और फिर फंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कई मामलों में, प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से इस प्रक्रिया में देरी होती है।

नई व्यवस्था से क्या बदलेगा?

नई ATM और UPI-आधारित निकासी प्रणाली का मकसद इस देरी को खत्म करना है। इस सिस्टम के तहत, PF अकाउंट कर्मचारियों के बैंक अकाउंट से लिंक होंगे, जो पहले से ही आधार और UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से जुड़े हुए हैं।

इस सिस्टम के लागू होने के बाद, डेबिट कार्ड और ATM नेटवर्क में PF से जुड़ा एक अलग फीचर जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारी सीधे अपने PF फंड तक पहुंच पाएंगे।

75% तक PF निकालना पहले से ही संभव है

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि मौजूदा नियमों के तहत, कर्मचारी अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। यह सुविधा पहले से ही लागू है और इसके लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं है।

EPF निकासी नियमों में हालिया बदलाव

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने अक्टूबर 2025 की अपनी बैठक में PF निकासी नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब, कुल जमा राशि का 75% तक आंशिक रूप से निकाला जा सकता है। एडवांस निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर एक साल कर दी गई है। पूरी निकासी के लिए 12 महीने की वेटिंग पीरियड तय की गई है।

सरकार का कहना है कि ये सुधार PF फंड तक पहुंच को आसान बनाएंगे, निकासी प्रक्रिया को तेज़ करेंगे और सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी बनाएंगे। कर्मचारियों का अपने PF फंड पर ज़्यादा कंट्रोल होगा।

