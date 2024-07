'LPG के लिए eKYC प्रक्रिया के लिए कोई डेडलाइन नहीं', केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐसा क्यों कहा, यहां जानें

Highlights केरला में कांग्रेस नेता के निवेदन पर हरदीप सिंह पुरी ने कही ये बात फिर उन्होंने कहा कि ईकेवाईसी के लिए कोई डेडलाइन नहीं है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी सिलेंडर के लिए ईकेवाईसी वैरिफिकेशन प्रक्रिया पर किसी भी समय सीमा के होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की जरुरत नहीं है क्योंकि कोई डेडलाइन सरकार ने दी हुई है। उन्होंने इस बात पर तब स्पष्टता अपनी तरफ से दी, जब केरला में कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष वी सतीशन ने उनसे आम लोगों को हो रही मुश्किलों के बारे में निवेदन कर समस्या के हल तक पहुंचने के लिए कहा।

मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए ट्वीट कर कहा, तेल मार्केटिंग कंपनियां ने ईकेवाईस वैरिफिकेशन प्रक्रिया इसलिए शुरू की, जिससे फर्जी ग्राहकों को सूची से हटाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कर्मिशियल सिलेंडरों में कुछ निश्चित गैस वितरकों द्वारा बुक किए जाते हैं। यह प्रक्रिया 8 महीने से अधिक समय से चल रही है।

Oil Marketing Companies are undertaking eKYC aadhar authentication for LPG customers to remove bogus customers against whose name commercial cylinders are often booked by certain gas distributors. This process is in place for more than 8 months now.



