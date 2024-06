Nita Ambani Varanasi Visit: बनारस में नीता अंबानी, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना, भगवान शिव को अनंत-राधिका की शादी का निमंत्रण, देखें वीडियो

Highlights Nita Ambani Varanasi Visit: नीता अंबानी ने एएनआई को बताया कि गंगा आरती में शामिल हुईं। Nita Ambani Varanasi Visit: वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी जुलाई में होगी। Nita Ambani Varanasi Visit: अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण लाई हूं।

Nita Ambani Varanasi Visit: रिलायंस फाउंडेशन अध्यक्ष और अरबपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी सोमवार 24 जून को प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए वाराणसी पहुंचीं। भगवान के चरणों में रखने के लिए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण भी लेकर आईं। इस दौरान अंबानी ने वाराणसी में चाट भी खाईं। आज, मैं अपने अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण लाई हूं। नीता अंबानी ने एएनआई को बताया कि गंगा आरती में शामिल हुईं।

Reliance Foundation Founder and Chairperson, Nita Ambani leaves the Kashi Vishwanath Temple, Varanasi, after offering prayers.#NitaAmbani#KashiVishwanath#RelianceFoundationpic.twitter.com/Cr1p7lIaO1 — TIMES NOW (@TimesNow) June 24, 2024

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Founder and Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani visits a chaat shop and interacts with locals pic.twitter.com/1QIY4Ha0xs — ANI (@ANI) June 24, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: Reliance Foundation Founder and Chairperson, Nita Ambani says, "I offered prayers to lord Shiva. I am feeling very blessed. Today I came here with the invitation for the wedding of Anant and Radhika to offer it to the almighty. I came here after 10 years.… https://t.co/KpZGiAWzvqpic.twitter.com/JY6aqFi7bn — ANI (@ANI) June 24, 2024

भगवान शिव की पूजा करने के बारे में बात करते हुए नीता ने कहा कि मैं दस साल पहले यहां आई थी और अब मैं भाग्यशाली हूं कि मैं गंगा आरती के दौरान यहां आई हूं। यह इतना अच्छा है। मैं अपने मन में बहुत शांति महसूस करती हूं। यह बहुत सुन्दर है। यहां इतनी शक्ति है और दिव्यता का अनुभव है जिसे केवल एक ही व्यक्ति अनुभव कर सकता है।

#WATCH | Varanasi: Founder and Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani says, "...It is my fortune that I have come here during Ganga Aarti. It feels so good...There is so much 'Shakti' here..." pic.twitter.com/GvIM9Vt6cv — ANI (@ANI) June 24, 2024

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी जुलाई में होगी। 12 मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में प्रतिष्ठित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में है।

#WATCH | Reliance Foundation Founder and Chairperson, Nita Ambani says, "Today I am here with the invitation for the wedding of Anant and Radhika to offer it to the almighty..."



She has arrived in Varanasi and will offer prayers at Kashi Vishwanath temple pic.twitter.com/vo6e4FJMXf — ANI (@ANI) June 24, 2024

