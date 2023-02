बजट के बाद बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा भारत

Highlights सीतारमण ने कहा कि बजट से पहले ही हमने गेहूं के दाम कम करने की कार्रवाई की थी। सीतारमण ने ये भी कहा कि हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि ऋण उपलब्धता में बहुत वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली: बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपने महंगाई को नीचे आते देखा है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों। सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है, हम मुद्रास्फीति से संबंधित कदम तब उठाते हैं जब चीजें जमीन पर होती हैं और उसके जवाब में और उसके परिणाम सामने आते हैं।

हमने गेहूं के दाम कम करने की कार्रवाई की थी: सीतारमण

अपनी बात जारी रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गेहूं को बाजार में उतारने का फैसला किया है, जिससे गेहूं के दाम नीचे आएंगे। बजट से पहले ही हमने गेहूं के दाम कम करने की कार्रवाई की थी।

We are moving along to become a $5 trillion economy: Finance Minister Nirmala Sitharaman during the post-Budget press conference #UnionBudget2023pic.twitter.com/yGSCzkqDhG — ANI (@ANI) February 1, 2023

उन्होंने कहा कि यह देश प्रत्यक्ष कराधान के सरल होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए दो, तीन साल पहले प्रत्यक्ष कराधान के लिए हमने जो नई कराधान व्यवस्था लाई थी, उसे अब अधिक प्रोत्साहन और अधिक आकर्षण मिला है ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के पुराने से नए की ओर जा सकें।

सीतारमण ने कहा कि 2023 पूंजी निवेश को एक बड़ा कदम देता है

सीतारमण ने ये भी कहा कि हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। जो पुराने में रहना चाहते हैं वे अभी भी वहां रह सकते हैं। लेकिन नया आकर्षक है क्योंकि यह अधिक छूट देता है। यह सरलीकृत और छोटे स्लैब, कराधान की छोटी कम दरों और स्लैब भी प्रदान करता है जो अच्छी तरह से टूट गए हैं।

You have seen inflation come down, both the CPI and WPI. Action has been taken by the government, we take inflation-related steps when things develop on the ground and in response to it and that has borne results: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/wrMDF8IiQv — ANI (@ANI) February 1, 2023

उन्होंने कहा कि बजट 2023 पूंजी निवेश को एक बड़ा कदम देता है, यह एमएसएमई में भी भाग लेता है क्योंकि वे विकास के इंजन हैं, यह पूंजी निवेश को बनाए रखता है और निजी क्षेत्र को भी एक धक्का देता है जबकि व्यक्तियों और मध्यम वर्ग को कर राहत भी देता है।

कृषि ऋण उपलब्धता में बहुत वृद्धि हुई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि ऋण उपलब्धता में बहुत वृद्धि हुई है। कृषि ऋण के लिए 20 लाख रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं। साथ ही, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना यह सुनिश्चित करती है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। हम एक भविष्यवादी फिनटेक क्षेत्र की ओर देख रहे हैं, लोगों को औद्योगिक क्रांति 4.0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को खोलने की कोशिश कर रहे हैं।

The government has decided to release wheat into the market due to which the price of wheat will come down. Before the budget, we had already taken action to ease wheat prices: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/tNEj3fiFyv — ANI (@ANI) February 1, 2023

सीतारमण ने ये भी कहा कि नई कराधान व्यवस्था को अब अधिक प्रोत्साहन और आकर्षण मिला है ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के पुराने से नए की ओर जा सकें। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन नया अब आकर्षक है क्योंकि यह अधिक छूट देता है। इस बजट के चार जोर बिंदु महिलाओं को सशक्त बनाने, पर्यटन के लिए कार्य योजना, विश्वकर्मा (कारीगरों) के लिए पहल और हरित विकास पर हैं।

