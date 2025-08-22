Petrol-Diesel Price Today: 22 अगस्त को अपडेट हो गए पेट्रोल और डीजल के नए दाम, जानिए आपके शहर में क्या है रेट
By अंजली चौहान | Updated: August 22, 2025 10:57 IST2025-08-22T10:56:44+5:302025-08-22T10:57:27+5:30
Petrol-Diesel Price Today: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ईंधन की कीमतों का एक प्रमुख चालक हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल उत्पादन में कच्चा तेल मुख्य इनपुट है।
Petrol-Diesel Price Today: शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 तक भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने रोज की तरह आज भी ईंधन की नई कीमतों को सुबह 6 बजे अपडेट कर दिया है। ये कीमतें वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए परिवर्तन के बाद निर्धारित की जाती है। महानगरों और राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। देश भर में डीज़ल की कीमतें आठ महीनों से ज़्यादा समय से स्थिर हैं, लेकिन ईंधन की कीमतें वैश्विक तेल रुझानों, घरेलू कर नीतियों और मुद्रा विनिमय दरों से प्रभावित होती रहती हैं।
प्रमुख भारतीय शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें
दिल्ली ₹94.77 ₹87.67, कोलकाता ₹105.41 ₹92.02, मुंबई ₹103.50 ₹90.03, चेन्नई ₹100.80 ₹92.39, गुड़गांव ₹95.65 ₹88.10, नोएडा ₹95.12 ₹88.29, बेंगलुरु ₹102.92 ₹90.99, भुवनेश्वर ₹101.11 ₹92.69, चंडीगढ़ ₹94.30 ₹82.45, हैदराबाद ₹107.46 ₹95.70, जयपुर ₹104.72 ₹90.21, लखनऊ ₹94.69 ₹87.81, पटना ₹105.60 ₹91.83, तिरुवनंतपुरम ₹107.49 ₹96.48
भारत में पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाज़ार में बदलाव, कराधान सुधारों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनी रहने की उम्मीद है। हालाँकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें घरेलू नियंत्रण से बाहर हैं, करों को युक्तिसंगत बनाने और रुपये के मज़बूत होने से उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।
अंतर्निहित कारकों के बारे में जानकारी रखने से उपभोक्ताओं और व्यवसायों को ईंधन खर्च की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
एसएमएस के ज़रिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे देखें
आप अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें एसएमएस के ज़रिए आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर "HP Price" मैसेज कर सकते हैं।