Petrol-Diesel Price Today: आम आदमी को राहत या झटका? 28 दिसंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई दरें घोषित

Petrol-Diesel Price Today: आज 28 दिसंबर 2025 को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि, स्थानीय करों (VAT) और माल ढुलाई शुल्क के कारण अलग-अलग राज्यों और शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) रोज़ सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमतों को अपडेट करती हैं, जिसमें ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव को एडजस्ट किया जाता है। हालाँकि ये रेट तकनीकी रूप से मार्केट से जुड़े होते हैं, लेकिन इन पर एक्साइज़ ड्यूटी, बेस प्राइसिंग फ्रेमवर्क और इनफॉर्मल प्राइस कैप जैसे रेगुलेटरी उपायों का भी असर पड़ता है।

28 दिसंबर को पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

अपने शहर के दाम SMS के जरिए कैसे जानें?

आप घर बैठे अपने फोन से एक मैसेज भेजकर भी ताज़ा रेट जान सकते हैं:

Indian Oil: RSP Petrol Pump Dealer Code लिखकर 9224992249 पर भेजें।

BPCL: RSP Dealer Code लिखकर 9223112222 पर भेजें।

HPCL: HPPRICE Dealer Code लिखकर 9222201122 पर भेजें।

