New Family Pension Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, फैमिली पेंशन नियमों में बदलाव, 30 नवंबर से पहले ये काम कर लें

New Family Pension Rules: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता-पिता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि पेंशन का भुगतान सही दर पर और सही व्यक्ति को किया जाए।

पहले, सरकार के पास यह सत्यापित करने का कोई उचित तरीका नहीं था कि माता-पिता दोनों जीवित हैं या नहीं। इसके परिणामस्वरूप अक्सर एक माता-पिता की मृत्यु के बाद भी 75% पारिवारिक पेंशन जारी रहती थी, जबकि नियमों के अनुसार, यदि माता-पिता में से एक जीवित है, तो पेंशन दर को घटाकर 60% कर दिया जाना चाहिए।

नए नियम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत,अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी का न तो जीवनसाथी है और न ही बच्चे, तो पारिवारिक पेंशन उसके माता-पिता को दी जाएगी।

अगर दोनों जीवित हैं, तो पेंशन दर का 75% और यदि केवल एक जीवित है, तो पेंशन दर का 60% दी जाएगी।

अब, माता-पिता दोनों को हर साल नवंबर में अपना व्यक्तिगत जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि माता-पिता में से किसी एक का निधन हो जाता है, तो अगले वर्ष केवल जीवित माता-पिता का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, और पेंशन स्वतः ही 60% हो जाएगी।

अगर किसी कारणवश 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो दिसंबर से पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। प्रमाण पत्र जमा करने के बाद, पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन रुकी हुई अवधि की राशि वापस नहीं की जाएगी।

जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें

सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई विकल्प प्रदान किए हैं। पेंशनभोगी जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधार प्रमाणीकरण और चेहरे की स्कैनिंग की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, प्रमाण पत्र बैंकों, डाकघरों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर-द्वार सेवाओं के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं।

सरकार का कहना है कि माता-पिता को दी जाने वाली 75% पारिवारिक पेंशन का उद्देश्य दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान गलत हाथों में न जाए, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और यह सुनिश्चित होगा कि सही लाभार्थियों को समय पर उनका लाभ मिले।

