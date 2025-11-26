New Aadhaar App launched: नए आधार ऐप में जबरदस्त है ये टॉप 5 फीचर, जानें इसकी खासियत और फायदे

New Aadhaar App launched: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट को ज़्यादा सुरक्षित और यूज़र-फ्रेंडली बनाने के लिए एक रीडिज़ाइन किया हुआ आधार मोबाइल ऐप रिलीज़ किया है। अपडेटेड ऐप आसान एक्सेस, पर्सनल डेटा की बेहतर सुरक्षा और सेंसिटिव जानकारी को उजागर किए बिना आपकी आधार डिटेल्स को शेयर करने के स्मार्ट तरीकों पर फोकस करता है। चाहे आप बैंकिंग, सरकारी सेवाओं या यात्रा के लिए आधार का इस्तेमाल करें, इस नए वर्शन का मकसद पूरे अनुभव को आसान बनाना है।

1- आधार ऐप में नया क्या है?

लेटेस्ट आधार ऐप पूरी तरह से रिफ्रेश्ड डिज़ाइन के साथ आता है जो हल्का, तेज़ और नेविगेट करने में आसान है। आपका आधार नंबर, फ़ोटो और पता जैसी ज़रूरी डिटेल्स साफ़-सुथरे तरीके से दिखाई देती हैं, जिससे ऐप पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए भी आसान हो जाता है। नया इंटरफ़ेस अव्यवस्था से बचाता है, तेज़ी से लोड होता है और आपको आपके आधार कार्ड का एक साफ़ डिजिटल व्यू देता है। इसे पुराने स्मार्टफ़ोन पर भी आसानी से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2 ऐप कैसे डाउनलोड और सेट अप करें?

नए ऐप में शुरू करना तेज़ और आसान है। आप नया आधार ऐप Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद, अपना आधार नंबर डालें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का इस्तेमाल करके इसे वेरिफाई करें। फिर ऐप आपके डिवाइस के आधार पर फेशियल रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट या एक सिक्योर PIN मांगेगा। एक बार सेट अप हो जाने पर, आपकी आधार डिटेल्स आपके फोन में सेव रहती हैं, और आपको हर बार दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती है।

3 ऐप आपके डेटा को कैसे सुरक्षित रखता है?

इस ऐप अपडेट में डेटा सिक्योरिटी पर खास ध्यान दिया गया है। यूज़र्स अपनी आधार जानकारी को लॉक कर सकते हैं और इसे सिर्फ़ बायोमेट्रिक्स या PIN के ज़रिए अनलॉक कर सकते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि कोई और उनकी डिटेल्स न देख सके या उनका गलत इस्तेमाल न कर सके। ऐप एक एक्टिविटी लॉग भी दिखाता है जो रिकॉर्ड करता है कि आपकी आधार प्रोफ़ाइल कब और कहाँ एक्सेस की गई थी। इससे आपको अपनी डिजिटल पहचान पर पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरा कंट्रोल मिलता है।

4 अपने आधार को सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल और शेयर करें?

नया ऐप सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग की सुविधा देता है, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ़ वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी जानकारी ही बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी पूरी आधार डिटेल्स के बजाय सिर्फ़ अपना नाम या QR कोड दिखा सकते हैं। ऐप ऑफ़लाइन QR वेरिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है, इसलिए आप किसी को भी अपने कार्ड की फिजिकल कॉपी दिए बिना तुरंत अपनी पहचान कन्फर्म कर सकते हैं। यह सेंसिटिव जानकारी को बेवजह शेयर होने से रोकता है।

5 परिवारों के लिए नया ऐप क्यों काम का है?

यह ऐप एक ही डिवाइस पर पाँच आधार प्रोफ़ाइल तक सपोर्ट करता है, जो इसे परिवारों के लिए बहुत अच्छा बनाता है। माता-पिता बच्चों की प्रोफ़ाइल जोड़ सकते हैं, और बुज़ुर्ग रिश्तेदारों की आधार डिटेल्स स्टोर कर सकते हैं। एक बार सेट अप हो जाने पर, ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करता है, इसलिए आपकी डिटेल्स हमेशा उपलब्ध रहती हैं। यह रोज़ की परेशानियों को कम करता है और आपके आधार को साथ रखने का एक सुरक्षित, बिना कागज़ का तरीका देता है।



