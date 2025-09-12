Mohan Yadav Jhabua Visit: लाडली बहना योजना की 28वीं किश्त, 1.26 करोड़ से अधिक खाते में 1541 करोड़ से ट्रांसफर, सीएम मोहन यादव बोले- नारी शक्ति के लिए खजाने में कोई कमी नहीं

Highlights सीएम डॉ. मोहन ने झाबुआ के पेटलावद से जारी की लाड़ली बहना योजना की 28वीं किश्त। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों और एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग के लिए भी राशि जारी। पेटलावद में 345.34 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन।

Jhabua: मध्य प्रदेश में 12 सितंबर का दिन महिलाओं के नाम रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झाबुआ जिले के पेटलावद में प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 1541 करोड़ से ज्यादा रुपये ट्रांसफर किए। यह राशिलाड़ली बहना योजना की 28वीं किश्त थी। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया ने 53.48 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 320.89 करोड़ रुपये, 31 लाख से ज्यादा बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपये, बीपीएल परिवारों के दिव्यांग हितग्राहियों को कस्टमाइज्ड व्हीकल दिए।

उन्होंने पेटलावद में 345.34 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की थीम पर आधारित प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पारंपरिक झूलड़ी-पगड़ी पहनाकर और तीर कमान भेंटकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम डॉ. यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया।

कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ें उठने लगीं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि झाबुआ खेती और सब्जी उत्पादन में नई इबारत लिख रहा है। यहां का टमाटर देश के साथ-साथ विदेशों तक जाता है। लाड़ली बहनों को आज एक बार फिर सिंगल क्लिक से 1250 रुपए की सौगात मिली है। यह रक्षाबंधन के आनंद की तरह है। कांग्रेस ने महिलाओं को कभी एक रुपया भी नहीं दिया। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब मरना चाहिए।

हमारी सरकार ने सावन के महीने में जब लाड़ली बहनों को 1500 रुपये दिए तो कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ें उठने लगीं। उनको नींद नहीं आ रही थी, उनका पूरा ध्यान वोट बैंक पर था। कांग्रेसियों ने बेशर्म होकर कहा कि बहनों को पैसे दो तो शराब पी जाती हैं। बहनों को इस बात का जवाब कांग्रेसियों को देना होगा। बहनें पूरे परिवार को देखकर चलती हैं।

वे बच्चों की दवाई से लेकर हर चीज में पैसे का सदुपयोग करती हैं। कांग्रेसी जो मन में आ रहा है बेशर्मी से बोल रहे हैं। पूरा प्रदेश इन्हें माफ नहीं करेगा। इस राज्य के लोग बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने कभी फूटी कौड़ी नहीं दी। उन्होंने कभी बहनों की चिंता नहीं की।

जब हम बहनों के लिए योजना लेकर आए तो कांग्रेसी सवाल-जवाब करने लगे। कांग्रेसी देख लें, योजना शुरू भी हुई और चल भी रही है। इस योजना में अभी तक 41 हजार करोड़ की राशि दी जा चुकी है। कांग्रेसियों सुन लो बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। हम भविष्य में बहनों को 3 हजार रुपये देने के लिए वचनबद्ध हैं।

झाबुआ के लोगों को बाहर जाने की नहीं होगी जरूरत

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में यहां मौजूद कपास की मिलें बंद होती गईं, कपास के खेत घटते गए। परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में कपड़ा बनना करीब-करीब बंद हो गया। अब झाबुआ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों को जीएसटी से छूट मिली है।

वे भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। दुनिया के हर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से ही सबेरा आता है। दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत सरकार देश के 85 करोड़ जरूरतमंदों को नि:शुल्क राशन वितरित कर रही है। प्रधानमंत्री उज्जवला कनेक्शन के माध्यम से बहनों को 48 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी गई है।

उन्होंने कहा कि कपास उत्पादक किसानों को पीएम मित्र पार्क की सौगात और लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है। स्वस्थ नारी, सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत बहनों की सभी प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जाएंगी।

करोड़ों की मिल रही सौगात

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि धार-झाबुआ को उद्योग एवं रोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में हर स्तर पर बिजली, पानी और सिंचाई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्रदेश में 5 लाख समूहों के माध्यम से 65 लाख बहनें जुड़ी हैं। झाबुआ में 2 लाख बहनें स्व सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही हैं।

दिव्यांग भाई-बहनों को लगभग 320 करोड़ राशि का लाभ दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में स्कूलों में बैठने के लिए टाट-पट्टी तक नहीं मिलती थी। आज झाबुआ को दो सांदीपनि विद्यालय की सौगात मिल रही है। प्रदेश में शासकीय स्कूलों का प्रदर्शन सुधरा है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी दी जा रही है। 75 प्रतिशत से ऊपर वालों को लैपटॉल वितरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क हादसे के घायलों के लिए राहवीर योजना लॉन्च की है। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। सभी जिलों में शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हर मुश्किल समय में सरकार हमेशा साथ खड़ी है। किसानों ने प्रदेश को समृद्ध बनाया है। झाबुआ को लगभग 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है।

जनजातीय वर्ग का ख्याल रख रही सरकार

प्रदेश के मुखिया डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने पारंपरिक भगौरिया पर्व को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया है। डीजे ने हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र खत्म कर दिए थे। लेकिन, झाबुआ के लोगों ने डीजे बैन करके प्राचीन वाद्य यंत्रों की गरिमा बरकरार रखी है। आगामी चुनावों में बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

देश की संसद और विधानसभाओं में बहनों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। झाबुआ में 25 करोड़ की लागत से विभिन्न छात्रावास बनाए जाएंगे। पेटलावद में सर्व सुविधायुक्त बसस्टैंड बनेगा। क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। श्रंगेश्वर महादेव मंदिर को 6 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा।

झाबुआ के जनजातीय बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनें, राज्य सरकार उनके विदेश तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। आजादी के बाद पहली बार देश में जनजातीय समुदाय से कोई राष्ट्रपति पद तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

टंट्या मामा के नाम से खरगोन में विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। पेटलावद में 10 साल पहले बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस दु:खद हादसे के मृतकों और परिजन के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और बाबा महाकाल से उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

