मेटा इंडिया के अधिकारी ने मार्क जुकरबर्ग की भारत चुनाव संबंधी टिप्पणी के लिए मांगी माफी

Highlights मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष ने माना, मार्क की टिप्पणी भारत के लिए सही नहीं थी उन्होंने कहा, हम इस अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा चाहते हैं जुकरबर्ग ने दावा किया था कि भारत सहित कई देशों में मौजूदा सरकारें कोविड-19 महामारी के बाद चुनाव हार गई थीं

नई दिल्ली: मेटा इंडिया के अधिकारी ने सीईओ मार्क जुकरबर्ग की भारतीय चुनावों पर की गई टिप्पणी पर माफ़ी मांगी है। यह माफ़ी जुकरबर्ग की 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में की गई टिप्पणी के एक दिन बाद आई है, जिसकी भारत में कड़ी आलोचना हुई है। जो रोगन पॉडकास्ट पर आते हुए, जुकरबर्ग ने दावा किया कि भारत सहित कई देशों में मौजूदा सरकारें कोविड-19 महामारी के बाद चुनाव हार गईं, क्योंकि वे संकट से निपटने में विफल रहीं।

टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "खुद जुकरबर्ग से गलत सूचना देखना निराशाजनक है। आइए तथ्यों और विश्वसनीयता को बनाए रखें।" वैष्णव ने सटीकता और विश्वसनीयता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों पर मेटा को टैग भी किया।

मेटा के अपने मंच, फेसबुक पर वैष्णव ने महामारी के दौरान और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वैष्णव ने कहा, "800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त भोजन, 2.2 बिलियन मुफ्त टीके और कोविड के दौरान वैश्विक सहायता से लेकर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने तक, पीएम मोदी की निर्णायक तीसरी बार जीत सुशासन और जनता के भरोसे का प्रमाण है।"

इसके बाद, मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष (सार्वजनिक नीति) शिवनाथ ठुकराल ने एक्स पर वैष्णव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "प्रिय माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मार्क का यह अवलोकन कि 2024 के चुनावों में कई मौजूदा दल फिर से नहीं चुने गए, कई देशों के लिए सही है, लेकिन भारत के लिए नहीं। हम इस अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। भारत मेटा के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण देश बना हुआ है और हम इसके अभिनव भविष्य के केंद्र में होने की आशा करते हैं।"

Dear Honourable Minister @AshwiniVaishnaw , Mark's observation that many incumbent parties were not re-elected in 2024 elections holds true for several countries, BUT not India. We would like to apologise for this inadvertent error. India remains an incredibly important country…