LIC Share Listing: BSE पर लिस्ट हुए एलआईसी के शेयर, कुछ खास नहीं रही शुरुआत

By मनाली रस्तोगी | Published: May 17, 2022 09:50 AM

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में मंगलवार को लिस्ट हो गए हैं।

