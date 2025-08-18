LGEC 2025: कभी छोटा मत सोचो, अब हमें दुनिया से लड़ना?, 'वेदांता' के अनिल अग्रवाल ने दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र

Highlights इस बात पर भी ज़ोर दिया कि वह दिन-रात भारत के संपर्क में हैं। सारा माल भारत में जाए और वहां उत्पादन कम हो। कई विदेशी कंपनियां भारतीयों द्वारा चलाई जा रही हैं।

लंदनः अनुभवी उद्यमी और वेदांता के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने युवाओं और उद्यमियों को बहुमूल्य सलाह दी है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि हमें छोटा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें दुनिया से लड़ना है। कोई भी भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। वे भारत को सिर्फ़ एक बाज़ार बनाकर रखना चाहते हैं। हालाँकि, भारत में अपार संभावनाएँ और अवसर हैं, जिन्हें पहचानना ज़रूरी है। कोई कुछ भी कहे, मैंने अपना भारतीय तीर नहीं छोड़ा है, मैंने सब कुछ भारत के नाम पर किया है। मैं 30 साल से लंदन में रह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि वह दिन-रात भारत के संपर्क में हैं।

लंदन में आयोजित 'लोकमत वैश्विक आर्थिक सम्मेलन' में अनिल अग्रवाल को 'भारत भूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भावनाएँ व्यक्त कीं। अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज कोई भी भारत को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वे भारत को सिर्फ एक बाजार बनाकर रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सारा माल भारत में जाए और वहां उत्पादन कम हो।

उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि आज कई विदेशी कंपनियां भारतीयों द्वारा चलाई जा रही हैं। दुनिया की कोई भी संसद ऐसी नहीं है, जहाँ भारतीय काम न करते हों। उनसे सलाह ली जाती है और हमारी रणनीति के बारे में पूछा जाता है। यह हमारे भारतीयों के डीएनए में है। आज भारतीय महिलाओं को भी कई अवसर मिल रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि वे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुमूल्य काम कर रहे हैं। कभी छोटा मत सोचो। अब हमें दुनिया से लड़ना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं और 65 प्रतिशत लोग मध्यम वर्ग से नीचे हैं, वे अब मध्यम वर्ग बन रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत की माँग और बढ़ेगी। महाराष्ट्र इस मामले में सबसे आगे है, ऐसा उन्होंने दावा किया।

LGEC 2025: "महाराष्ट्र एक महान राज्य है"

महाराष्ट्र नाम से ही पता चलता है कि यह एक महान राज्य है। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ समुद्र हो, पहाड़ हों, मेहनतकश लोग हों, महाराष्ट्र में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हों। उन्होंने कहा, "वहां कई तरह की कृषि होती थी, उन सभी में कोई अंतर नहीं है। महाराष्ट्र के हर शहर में अलग-अलग प्रतिभाएं हैं।"

