मासिक कल्याण पेंशनः 400 रुयपे की बढ़ोतरी, 62 लाख लोगों को फायदा, अब इतने रुपये मिलेंगे

तिरुवनंतपुरमः केरल सरकार ने बुधवार को मासिक कल्याण पेंशन में 400 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे यह बढ़कर 2,000 रुपये हो गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। करीब 62 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तौर पर हर महीने 1,600 रुपये मिलते हैं।

अब उन्हें हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे। विजयन ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय एक नवंबर से हर महीने 1,000 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में रबर का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मौजूदा 180 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाएगा।

आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सचिवालय के बाहर 250 से ज्यादा दिनों तक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के सभी बकाया भुगतान भी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी से राज्य पर सालाना 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

आशा कार्यकर्ताएं राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने और सेवानिवृत्ति के बाद 5 लाख रुपये का फायदा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। रबर का एमएसपी आखिरी बार 2024-25 के बजट में, लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया था।

