JSW ग्रुप ओडिशा से नहीं वापस लेगा ₹40,000 करोड़ की EV विनिर्माण परियोजना को, कंपनी ने की घोषणा

नई दिल्ली: सज्जन जिंदल की कंपनी जेएसडब्ल्यू ने मंगलवार को एक प्रेस बयान में कहा कि वह ओडिशा से महाराष्ट्र में 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण परियोजना को वापस नहीं ले रही है। जेएसडब्ल्यू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कार्यालय में कॉर्पोरेट रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष रंजन नायक ने कहा, "हम ओडिशा से ईवी और बैटरी परियोजना वापस नहीं ले रहे हैं।" इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि कंपनी ओडिशा से इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी विनिर्माण परियोजना को स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। कंपनी ने फरवरी में ओडिशा सरकार के साथ कटक और पारादीप में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी निर्माण परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन, फिर खबरें आईं कि समूह महाराष्ट्र के औरंगाबाद और नागपुर को अपनी परियोजना के नए स्थल के रूप में विचार कर रहा है।

"JSW group is not withdrawing its proposed 40,000 Cr electric vehicle (EV) and battery manufacturing project from Odisha," reads a release signed by Mr. Ranjan Nayak, Executive Vice President - Corporate Strategy, JSW Steel.