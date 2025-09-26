जम्मू कश्मीर बागवानीः 1,500 करोड़ रुपये होने का नुकसान, श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से किसान परेशान

Highlights उत्पादकों और व्यापारियों को भारी वित्तीय झटका झेलना पड़ा। नुकसान लगभग 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

जम्‍मूः जम्मू कश्मीर के बागवानी क्षेत्र, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के हाल ही में बंद होने के कारण भारी नुकसान हुआ है, और कुल नुकसान लगभग 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पत्रकारों से बात करते हुए, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर के अध्यक्ष, फैयाज अहमद मलिक उर्फ ​​काका जी ने आरोप लगाया कि सरकार संकट की मांग के अनुसार गंभीरता से काम करने में विफल रही, जिससे उत्पादकों और व्यापारियों को भारी वित्तीय झटका झेलना पड़ा।

मलिक ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण बागवानी उद्योग बढ़ते नुकसान से जूझ रहा है क्योंकि जल्दी खराब होने वाले फलों की खेप कई दिनों तक फंसी रही। वे कहते थे कि अगर प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रूप से फिर से खोलना सुनिश्चित नहीं कर सकता था, तो उन्हें इस तरह की अराजकता से बचने के लिए तत्काल रक्षा सहायता मांगनी चाहिए थी।

स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, काका जी ने खुलासा किया कि अकेले सोपोर फल मंडी को लगभग 600-700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि पूरे कश्मीर में कुल नुकसान अनुमानित 1,500 करोड़ रुपये को छू गया है। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार को इस संकट को गंभीरता से लेना चाहिए और उत्पादकों को हर संभव मुआवजा प्रदान करना चाहिए।

उन्होंने आगे मांग की कि अधिकारियों को फल उत्पादकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण माफ करना चाहिए और साथ ही बागवानी उद्योग को बचाने के लिए केंद्र सरकार से एक विशेष राहत पैकेज की मांग करनी चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, घाटी का देश के बाकी हिस्सों से एकमात्र बारहमासी सड़क संपर्क, हाल के हफ्तों में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण बार-बार बंद हुआ, जिससे सेब और अन्य जल्दी खराब होने वाली उपज का परिवहन ऐसे समय में बाधित हुआ जब कश्मीर अपने चरम फसल के मौसम के बीच में है।

