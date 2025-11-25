ITR Refund: आईटीआर रिफंड में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने बताया कारण, जानें कब मिलेगा यह आपको

ITR Refund Delay FY24-25: कई टैक्सपेयर्स कुछ समय से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि FY 2024-25 (असेसमेंट ईयर या AY 2025-26) के लिए उनके इनकम टैक्स रिफंड में सामान्य से ज़्यादा देरी हुई है, जबकि उन्होंने महीनों पहले ITR फाइल कर दिया था।

इस साल ITR फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर थी और टैक्सपेयर्स कुछ समय से अपने टैक्स रिफंड का इंतज़ार कर रहे थे। कई टैक्सपेयर्स को वाकई अपना ITR रिफंड वापस मिल गया है, लेकिन कुछ लोग देरी की वजह से परेशान हैं।

ITR रिफंड में देरी का कारण

चिंताओं को दूर करते हुए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि IT डिपार्टमेंट कुछ मामलों में गलत डिडक्शन का एनालिसिस कर रहा है, जिसकी वजह से टैक्स रिटर्न में देरी हो रही है। अग्रवाल ने आगे कहा कि डिपार्टमेंट कुछ ऐसे रिफंड क्लेम का एनालिसिस कर रहा था जिन्हें "हाई-वैल्यू" के तौर पर पहचाना गया था या जिन्हें कुछ डिडक्शन के क्लेम की वजह से सिस्टम ने "रेड-फ्लैग" कर दिया था।

उन्होंने कहा, “कम वैल्यू वाले रिफंड जारी किए जा रहे हैं। हमने एनालाइज़ किया है और पाया है कि कुछ गलत रिफंड या डिडक्शन क्लेम किए जा रहे थे। इसलिए, यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है।” CBDT चेयरमैन ने तर्क दिया कि रिफंड में तथाकथित "नेगेटिव ग्रोथ" शायद इसलिए देखी जा रही है क्योंकि TDS रेट्स को रैशनलाइज़ किए जाने से क्लेम की संख्या भी कम हो गई है।

पिछले हफ़्ते के ऑफिशियल डेटा के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच ITR रिफंड 18% घटकर ₹2.42 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को यह भी लिखा है कि अगर वे कुछ भूल गए हैं तो रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करें।

CBDT चेयरमैन ने कहा, “हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं और हमारी अपील अथॉरिटीज़ पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए ओवरटाइम काम कर रही हैं। पिछले सालों में... Covid वगैरह की वजह से, पेंडिंग मामले जमा हो गए थे, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस साल पिछले साल के मुकाबले 40% से ज़्यादा अपीलों का निपटारा हो चुका है और मुझे लगता है कि इस साल के आखिर में हम बहुत ज़्यादा अपीलों का निपटारा करेंगे।”

आपको अपना ITR रिफंड कब मिलेगा?

रवि अग्रवाल ने कहा कि टैक्सपेयर्स उम्मीद कर सकते हैं कि उनका ITR रिफंड अगले महीने तक उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक इवेंट के दौरान रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि बाकी रिफंड इस महीने या दिसंबर तक मिल जाएंगे।" इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम तौर पर कम वैल्यू वाले, आसान टैक्स रिटर्न को बिना किसी गड़बड़ी के जल्दी प्रोसेस करता है।

ITR रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

ऑफिशियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं

अपने क्रेडेंशियल और OTP के साथ लॉग इन करें।

ई-फाइल मेनू से रिफंड/डिमांड स्टेटस सेक्शन पर जाएं।

लागू असेसमेंट ईयर (AY 2025-26) चुनें।

अपने इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस का स्टेटस चेक करने के लिए ‘View Details’ पर क्लिक करें।



