ITR Filing Deadline 2025: डेडलाइन से पहले नहीं फाइल कर पाए ITR? जानें कैसे कर सकते है क्षमा आवेदन, पूरी डिटेल्स यहां

ITR Filing Deadline 2025: यह समय इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का है।

आईटीआर दाखिल करना और ई-सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने से जो लोग छूट जाते हैं वह आयकर विभाग को एक अनुरोध प्रस्तुत करके अपने विलंबित आईटीआर दाखिल करने और ई-सत्यापन के लिए 'क्षमा आवदेन' कर सकते हैं।

आयकर दाखिल करने में विलंब की माफी क्या है?

हर एक करदाता को एक निश्चित समय सीमा तक अपना आयकर रिटर्न जमा करना और अपना सत्यापन पूरा करना होगा। भारत में आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। दूसरी ओर, यदि करदाता समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने में लापरवाही बरतता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग उन करदाताओं को विशेष राहत प्रदान करता है जो समय सीमा के बाद अपने आईटीआर दाखिल या सत्यापित करते हैं, जिसे "दाखिल करने में विलंब की माफ़ी" कहा जाता है।

इस लाभ के लिए पात्र होने हेतु करदाताओं को विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए माफ़ी का अनुरोध करने हेतु ई-फाइलिंग साइट का उपयोग करना होगा। इसके बाद आयकर अधिकारी अनुरोध को स्वीकृत करने का निर्णय ले सकते हैं और यदि वे उचित समझें तो करदाता को आईटीआर दाखिल करने का एक और अवसर प्रदान कर सकते हैं।

आयकर दाखिल करने में देरी में समन्वय, आयकर विभाग द्वारा दी जाने वाली विशेष राहत को संदर्भित करता है।

क्षमा आवदेन दाखिल करने के प्रोसेस

अगर आप समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो जुर्माने से बचने का एकमात्र तरीका देरी माफी के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना है। अनुरोध दाखिल करने के चरण इस प्रकार हैं:

चरण 1: आयकर विभाग के ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

चरण 2: लॉग इन करने के लिए अपना आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

चरण 3: अपने "डैशबोर्ड" पर जाएँ और मेनू बार से "सेवाएँ" चुनें।

चरण 4: ड्रॉप-डाउन विकल्प से, "क्षमा अनुरोध" चुनें।

चरण 5: क्षमा अनुरोध वाला एक पृष्ठ दिखाई देगा। "आईटीआर-V दाखिल करने में विलंब" विकल्प चुनें। जिस प्रकार का क्षमा अनुरोध आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे चुनने के बाद "जारी रखें" पर क्लिक करें।

चरण 6: समय सीमा समाप्त होने के बाद दाखिल करने वाले पृष्ठ पर "क्षमा अनुरोध बनाएँ" पर क्लिक करें। "विवरण दर्ज करें और आईटीआर बनाएँ" पृष्ठ पर आवश्यक जानकारी दर्ज करें। अनुरोध का प्रकार, आकलन वर्ष, आईटीआर, दावा मूल्य, दाखिल करने का प्रकार, देरी से दाखिल करने का कारण और आईटीआर प्रकार चुनें।

चरण 7: अंत में, "सबमिट करें" पर क्लिक करें।

चरण 8: आपको एक लेनदेन आईडी और एक सफलता संदेश भेजा जाएगा।

आईटीआर सत्यापन में देरी के लिए क्षमादान अनुरोध जमा करने के चरण

अगर आप आईटीआर सत्यापन में देरी के लिए क्षमादान अनुरोध जमा करने के बाद, 30 दिनों के भीतर उसका ई-सत्यापन नहीं करते हैं, तो आपको आईटीआर सत्यापन में देरी के लिए क्षमादान अनुरोध जमा करना होगा। आईटीआर सत्यापन में देरी के लिए क्षमादान अनुरोध जमा करते समय, इन प्रक्रियाओं का पालन करें:

चरण 1: इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की वेबसाइट पर जाएँ।

चरण 2: लॉग इन करने के लिए अपना आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

चरण 3: डैशबोर्ड पर जाएँ, ऊपर दिए गए बार से "सेवाएँ" चुनें, और फिर ड्रॉप-डाउन सूची से "माफीदान अनुरोध" चुनें।

चरण 4: "आईटीआर-V जमा करने में देरी" चुनें और उस स्क्रीन पर "जारी रखें" पर क्लिक करें जहाँ आपने अपना क्षमादान अनुरोध जमा किया था।

चरण 5: अगले पृष्ठ पर "माफीदान अनुरोध बनाएँ" पर क्लिक करें।

चरण 6: वह आईटीआर चुनें जिसके लिए आप देरी का बहाना जमा करना चाहते हैं और आईटीआर पृष्ठ पर "जारी रखें" पर क्लिक करें।

चरण 7: इस बिंदु पर, सत्यापन में देरी का कारण बताएँ और सबमिट पर क्लिक करें।

सबमिट किए गए क्षमादान अनुरोध की स्थिति कैसे देखें:

अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

'मेरा खाता' मेनू पर जाएँ।

'सेवा अनुरोध' विकल्प चुनें।

'अनुरोध देखें' अनुभाग में, 'अनुरोध प्रकार' के बजाय 'क्षमादान अनुरोध' चुनें।

संबंधित अनुरोध श्रेणी चुनें।

अपने क्षमादान अनुरोध की स्थिति देखने के लिए 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

