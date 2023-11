निवेश करने का सही समय, टाटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टर्स का पैसा हुआ दोगुना, गंधार ऑयल, फेडबैंक ने भी पकड़ी गति

Highlights टाटा टेक्नोलॉजी ने आईपीओ जारी होने के साथ निवेशकों को उनके निवेश पर खुश किया है निवेशकों का रिटर्न उनको दोगुना होकर मिला आज गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया और फेडबैंक फाइनेंसियल सर्विस ने जारी किये आईपीओ

शेयर बाजार: आज गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया और फेडबैंक फाइनेंसियल सर्विस अपने आईपीओ के साथ 30 नवंबर से मार्केट में आईपीओ के जरिये अच्छी शुरुआत की है। इन सभी में लिस्टिंग प्रीमियम देखा गया है। लिस्टिंग का तात्पर्य है कि किसी कंपनी में एक शेयर या शेयर जिसे शेयर बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। हाल में टाटा टेक्नोलॉजी ने आईपीओ जारी किया था। वहीं, टाटा टेक्नोलॉजी ने आईपीओ जारी होने के साथ निवेशकों को उनके निवेश पर खुश किया है, जिससे उनको रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ गई।

Congratulations Fedbank Financial Services Limited on getting listed on NSE today at our Exchange @NSEIndia. Fedbank Financial Services Limited is a subsidiary of The Federal Bank Limited, provides Gold Loans, Home Loans, Loan Against Property (LAP), and Business Loan Services.… pic.twitter.com/6WGO9l3ANb — NSE India (@NSEIndia) November 30, 2023

जहां, टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर सूचीबद्ध होने पर निवेशकों का पैसा दोगुना से अधिक हो गए, वहीं गंधार ऑयल के शेयर भी 76.33% के भारी प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए। फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विस के शेयरों ने भी गति पकड़ी और धीमी शुरुआत के बाद ऊंचे स्तर पर कारोबार किया।

टाटा टेक्नोलॉजी इनमें से सबसे आगे टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा थी। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर एनएसई पर 1,200 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो 500 रुपये प्रति शेयर के मूल्य से 140 फीसदी अधिक है। नवंबर 2021 के बाद से यह भारतीय शेयर बाजार में सबसे अच्छी लिस्टिंग थी।

टाटा टेक्नोलॉजी ने शानदार परफॉर्म कर तेजी के साथ मार्केट में गति बनाई, एनएसई और बीएसई में 1,400 रुपये के भाव के साथ बढ़त बनाई। इसके जरिए निवेशकों को दोगुना रिटर्न मिला।

Congratulations Gandhar Oil Refinery (India) Limited on getting listed on NSE today at our Exchange @NSEIndia. Gandhar Oil Limited is a prominent manufacturer of white oils that caters to the consumer and healthcare end industries. The Public issue was of INR 500.69 Cr#NSEIndia… pic.twitter.com/84PEYNxW1o — NSE India (@NSEIndia) November 30, 2023

Congratulations Rockingdeals Circular Economy Limited on getting listed on NSE Emerge today in Delhi! The company is engaged in bulk trading of excess inventory, open boxed inventory, re-commerce products and refurbished products. The public Issue was of INR 2,100.00 lakhs at an… pic.twitter.com/IN3bZXlW81 — NSE India (@NSEIndia) November 30, 2023

3,042 करोड़ रुपये के टाटा टेक्नोलॉजी कीमत के आईपीओ, लगभग दो दशकों में टाटा समूह की पहली आईपीओ लिस्टिंग थी। आईपीओ को निवेशकों से जोरदार प्रतिक्रिया मिली और इसे 69.43 गुना तक सब्सक्राइब किया गया।

शोध विश्लेषक राजेश यादव के अनुसार, "1,337 रुपये के सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) पर, स्टॉक 75.6 गुना पर कारोबार कर रहा है। इसलिए छोटी अवधि के निवेशकों को मुनाफावसूली करने की सलाह दी जाती है, जबकि लंबी अवधि के निवेशक निवेश में बने रह सकते हैं''।

Web Title: Investors money doubled after investing in Tata Technology Gandhar Oil Fedbank gained momentum