इनफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि ने आईआईटी बॉम्बे को दिए 315 करोड़ रुपये दान

नई दिल्ली: इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने संस्था के साथ अपने जुड़ाव के 50 साल पूरे होने पर अपने अल्मा मेटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे को 315 करोड़ रुपये का दान दिया है। नीलेकणी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के लिए 1973 में संस्थान में प्रवेश लिया था।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दान का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और आईआईटी बॉम्बे में एक गहन तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करना है।

इसने कहा कि योगदान "भारत में एक पूर्व छात्र द्वारा किए गए सबसे बड़े दान में से एक" के रूप में भी है। विज्ञप्ति में नीलेकणि के हवाले से कहा गया है। विज्ञप्ति में नीलेकणि के हवाले से कहा गया है कि "आईआईटी-बॉम्बे मेरे जीवन की आधारशिला रहा है, मेरे प्रारंभिक वर्षों को आकार दे रहा है और मेरी यात्रा की नींव रख रहा है। जैसा कि मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ अपने जुड़ाव के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा हूं, मैं आगे बढ़ने और इसके भविष्य में योगदान देने के लिए आभारी हूं।"

इसमें आगे कहा गया है कि "यह दान सिर्फ एक वित्तीय योगदान से अधिक है। यह उस जगह के लिए एक श्रद्धांजलि है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है और उन छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता है जो कल हमारी दुनिया को आकार देंगे।"

To mark 50 years of my association with @iitbombay, I am donating ₹315 crores to my alma mater. I am grateful to be able to do this🙏



Full release: https://t.co/q6rvuMf2jnpic.twitter.com/f8OEfZ1UTq