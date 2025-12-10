IndiGo Cancellation Chaos: 10 दिन में इंडिगो की 4,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द, 1000 करोड़ रुपये का नुकसान?, दिल्ली बाजार संगठनों का दावा-25 प्रतिशत की गिरावट?

Highlights यात्रा योजना में काफी रुकावट आई है। अब तक 4,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। भारी गिरावट आई है, और हज़ारों बुकिंग रद्द हो गई हैं।

नई दिल्लीः उद्योग एवं व्यापार मंडल सीटीआई ने बुधवार को अनुमान जताया कि इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से दिल्ली के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और प्रदर्शनी क्षेत्र को लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। दिल्ली के बाजार संगठनों के निकाय 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (सीटीआई) ने एक बयान में दावा किया कि पिछले दस दिनों में शहर के बड़े बाजारों में आने वाले लोगों की संख्या में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की एक दिसंबर से अब तक 4,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रा योजना में काफी रुकावट आई है।

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बयान में कहा, ‘‘हर दिन, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली हवाईअड्डे से यात्रा करते हैं, जिनमें से लगभग 50 हजार व्यापारी और व्यवसायी लोग हैं।’’ उन्होंने कहा कि उड़ानें रद्द होने की लगातार खबरों की वजह से, दिल्ली आने वाले व्यापारियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसका सीधा असर व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। सीटीआई ने कहा कि उड़ानें रद्द होने से होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट और रिज़ॉर्ट बुकिंग में भी भारी गिरावट आई है, और हज़ारों बुकिंग रद्द हो गई हैं।

गोयल ने कहा कि पिछला हफ़्ता इंडिगो के लिए ‘बहुत बुरा’ और पर्यटकों एवं व्यवसायियों दोनों के लिए मुश्किलों से भरा रहा। मनोज ट्रैवल्स के निदेशक मनोज खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में व्यस्त पर्यटन मौसम के दौरान इंडिगो संकट पैदा होने से बहुत बुरा असर पड़ा है। क्रिसमस और नए साल की यात्रा के लिए अग्रिम बुकिंग पर पहले से ही असर दिखने लगा है।

