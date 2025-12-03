इंडिगो ने 85 उड़ानें रद्द होने और दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी के लिए माफी मांगी

नई दिल्ली: कई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई, जब भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने क्रू की कमी, टेक्निकल दिक्कतों और एयरपोर्ट पर भीड़ जैसे कई कारणों से दिल्ली में 38 और मुंबई में 33 समेत कम से कम 85 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं।

हजारों यात्रियों को हुई परेशानी और उसके बाद हुए गुस्से के बाद इंडिगो ने माफी मांगते हुए कहा, "हम मानते हैं कि पिछले दो दिनों से पूरे नेटवर्क में इंडिगो के ऑपरेशन में काफी रुकावट आई है, और हम अपने कस्टमर्स से हुई परेशानी के लिए दिल से माफी मांगते हैं।"

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भरे पड़े थे जिनमें गुस्साए पैसेंजर कैंसलेशन को लेकर स्टाफ से बहस करते दिख रहे थे, कई लोगों ने अपना गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को टैग किया।

सात घंटे से ज़्यादा समय तक फंसे एक फ्लायर ने लिखा, "दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी तरह अफरा-तफरी और मज़ाक हो रहा है।" उन्होंने कहा, "#Indigo के स्टाफ़ जोंक हैं जो झूठ बोल रहे हैं और पैसेंजर पिछले 12+ घंटे से बिना किसी कन्फर्मेशन के फंसे हुए हैं। मेरी फ़्लाइट अब 7+ घंटे लेट है। अब कभी Indigo से सफ़र नहीं करूँगा। इसकी जाँच होनी चाहिए।"

X पर एक यूज़र ने आज सुबह लिखा, "यह बहुत बुरा है कि @IndiGo6E घंटों की देरी को ठीक करने में नाकाम रहने के बाद #Ayyappa भक्तों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैसेंजर्स को क्लैरिटी और ज़िम्मेदार सर्विस मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि अधिकारी तुरंत एक्शन लेंगे।"

सूत्रों के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन कई वजहों से होती हैं, जिसमें नवंबर में शुरू किया गया फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) का नया सिस्टम भी शामिल है। इन बदलावों ने पायलट रोस्टर बदल दिए हैं और मौजूद रिसोर्स की कमी में योगदान दिया है, खासकर एयरलाइन के पायलट वर्कफोर्स पर असर पड़ा है।

सर्दियों में आमतौर पर पैसेंजर फुटफॉल बढ़ जाता है, जिससे एयरलाइन रिसोर्स पर और दबाव पड़ता है। जैसा कि एक सोर्स ने बताया, "पैसेंजर लोड बढ़ने के कारण, मौजूदा रिसोर्स पर भी बोझ बढ़ गया है।" इस मामले से वाकिफ एक सोर्स ने इंडिया टुडे टीवी को बताया, "FDTL का नया सिस्टम इंडिगो में पायलट की कमी का मुख्य कारण बना हुआ है।

इंडिगो ने यह भी माना है कि हाल की रुकावट में टेक्नोलॉजी की दिक्कतों का भी हाथ रहा है। इंडिगो ने माना है कि उन्हें टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पैसेंजर बोर्डिंग प्रोसेस में देरी हुई।

एयरलाइन ने कहा, "छोटी-मोटी टेक्नोलॉजी गड़बड़ियों, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बढ़ी भीड़ और अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग नियमों (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) को लागू करने जैसी कई अचानक आई ऑपरेशनल चुनौतियों का हमारे ऑपरेशन पर इतना बुरा असर पड़ा कि इसकी उम्मीद करना मुमकिन नहीं था।"

यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने की कोशिशें जारी हैं। एयरलाइन ऑपरेशनल दबाव के बावजूद सिस्टम की गड़बड़ियों को ठीक करने और शेड्यूल को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि क्रू की कमी मुख्य चुनौती बनी हुई है।

