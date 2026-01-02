Indian Rupee vs Dollar: 2 जनवरी को रुपया मजबूत, डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की बढ़त के साथ 89.92 प्रति डॉलर पर

Indian Rupee vs Dollar: रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ छह पैसे की बढ़त के साथ 89.92 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये के डॉलर के मुकाबले सीमित दायरे में कारोबार करने का अनुमान है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक 90 के स्तर को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा, घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख से मिल रहे समर्थन को विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने बेअसर कर दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.95 पर खुला। फिर थोड़ा मजबूत हुआ और 89.92 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.98 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.17 पर रहा।

घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 158.19 अंक चढ़कर 85,346.79 अंक पर जबकि निफ्टी 55.8 अंक की बढ़त के साथ 26,202.35 अंक पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.08 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,268.60 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Web Title: Indian Rupee strengthened on January 2 gaining 6 paise against the dollar to 89.92 per dollar