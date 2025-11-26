Indian Rupee vs Dollar: कमजोर अमेरिकी मुद्रा के बीच रुपया मजबूत, डॉलर के मुकाबले 89.16 पर पहुंचा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 26, 2025 10:28 IST2025-11-26T10:27:40+5:302025-11-26T10:28:04+5:30

Indian Rupee vs Dollar: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.40 प्रतिशत बढ़कर 62.70 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

Indian Rupee rises 2 paise to 89.20 per dollar in early trade | Indian Rupee vs Dollar: कमजोर अमेरिकी मुद्रा के बीच रुपया मजबूत, डॉलर के मुकाबले 89.16 पर पहुंचा

Indian Rupee vs Dollar: कमजोर अमेरिकी मुद्रा के बीच रुपया मजबूत, डॉलर के मुकाबले 89.16 पर पहुंचा

Indian Rupee vs Dollar: कमजोर अमेरिकी मुद्रा और घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अपनी शुरुआती गिरावट से उबरते हुए दो पैसे की बढ़त दर्ज की और 89.20 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, घरेलू शेयर बाजार में विदेशी पूंजी प्रवाह आने से रुपये को समर्थन मिला। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें रुपये पर दबाव बनाए हुए हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 89.24 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में 89.26 तक कमजोर हुआ।

लेकिन शुरुआती सौदों में संभलकर 89.20 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को रुपया छह पैसे कमजोर होकर 89.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत गिरकर 99.56 पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.40 प्रतिशत बढ़कर 62.70 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

घरेलू शेयर बाजार में मजबूती देखी जा रही है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 171.19 अंक बढ़कर 84,758.20 पर और निफ्टी 73.20 अंक चढ़कर 25,958.00 पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 785.32 करोड़ रुपये के शेयर शुद्ध रूप से खरीदे।

Web Title: Indian Rupee rises 2 paise to 89.20 per dollar in early trade

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Indian RupeeDollarshare bazarUSभारतीय रुपयाडॉलरशेयर बाजार