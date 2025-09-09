Income Tax Return Filing 2025: आखिरी समय में कर रहे आईटीआर फाइल? इन बातों का रखें ध्यान, जल्दबाजी में न करें ये गलतियां

Income Tax Return Filing 2025: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आते ही, डेलॉइट के निदेशक तरुण गर्ग ने ईटी नाउ स्वदेश के साथ बातचीत में कर अनुपालन, फॉर्म चयन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साझा किया। हालाँकि अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, फिर भी अब तक केवल 4.5 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं - यह उम्मीद से काफी कम है। अगर आपने अभी तक दाखिल नहीं किया है, तो अभी कार्रवाई करने का समय है।

आईटीआर फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

1. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है।

विलंब शुल्क, ब्याज दंड और संभावित जांच से बचने के लिए देरी से बचें।

2. अपने आईटीआर फॉर्म की पात्रता को समझें



अपनी आय के प्रकार और करदाता श्रेणी के आधार पर सही फॉर्म चुनें:

आईटीआर-1:

50 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए; अनिवासी या विदेशी आय वालों पर लागू नहीं।

ITR-2:

विदेशी संपत्ति या आय, या पूंजीगत लाभ वाले व्यक्तियों/एचयूएफ के लिए उपयुक्त। कोई आय सीमा नहीं।

ITR-3:

पेशेवरों और व्यवसाय मालिकों के लिए। संपत्ति और देनदारियों की घोषणा आवश्यक है।

ITR-4:

50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों/एचयूएफ के लिए जो प्रकल्पित कराधान (धारा 44AD, 44ADA, या 44AE) का विकल्प चुनते हैं।

ITR-5:

एलएलपी, एओपी और बीओआई जैसी संस्थाओं के लिए।

ITR-6:

धारा 11 के तहत छूट का दावा न करने वाली कंपनियों के लिए (जैसे, व्यवसाय)।

ITR-7:

ट्रस्टों, राजनीतिक दलों और निर्दिष्ट संस्थानों के लिए।

3. तैयार रखने योग्य दस्तावेज़

अपनी फाइलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, ये दस्तावेज़ इकट्ठा करें:

फ़ॉर्म 26AS

टीडीएस प्रमाणपत्र

बैंक ब्याज प्रमाणपत्र

पैन-आधार लिंकेज पुष्टिकरण

अग्रिम कर भुगतान विवरण

(विशेषकर धारा 234B और 234C के तहत दंड से बचने के लिए दूसरी किस्त)

सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और रिफंड के लिए सही है।

4. AIS ऐप का उपयोग करें

अपनी समीक्षा के लिए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) ऐप डाउनलोड करें:

रिपोर्ट की गई आय

टीडीएस क्रेडिट

उच्च-मूल्य वाले लेनदेन

आपके ITR में विसंगतियों से बचने में मदद करता है।

5. जमा करने से पहले क्रॉस-सत्यापन करें

अपने रिटर्न का मिलान इनसे करके बेमेल से बचें:

AIS डेटा

फ़ॉर्म 26AS

टीडीएस विवरण

विसंगतियाँ नोटिस, जाँच या रिफंड में देरी का कारण बन सकती हैं। जल्दी सुधार करें।

6. पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन

पुरानी व्यवस्था कटौती और छूट की अनुमति देती है, लेकिन जटिल है।

नई व्यवस्था सरल है और फाइलिंग में त्रुटियों या चूक की संभावना को कम करती है।

अपनी योग्य कटौतियों और अनुपालन के साथ सहजता के आधार पर चयन करें।

7. अग्रिम कर के बारे में जानें

जिन करदाताओं की गैर-वेतन आय उल्लेखनीय है, उन्हें चार किश्तों में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

विलंबित या छूटे हुए भुगतानों पर धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगता है।

8. समय सीमा न चूकें

देर से फाइल करने के परिणाम:

धारा 234F के तहत देर से फाइलिंग शुल्क

अवैतनिक कर पर ब्याज

घाटे को आगे ले जाने में असमर्थता

देर से फाइल करने से रिफंड में भी देरी हो सकती है और अनुपालन जोखिम बढ़ सकता है।

9. सामान्य फाइलिंग गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए

गलत ITR फॉर्म चुनना

विदेशी आय या संपत्ति की अनदेखी करना

बेमेल TDS क्रेडिट

अग्रिम कर भुगतान भूल जाना

ब्याज आय या पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट न करना

त्रुटियों को कम करने के लिए सभी प्रविष्टियों की दोबारा जाँच करें।

10. अंतिम अनुस्मारक: जल्दी दाखिल करें

समय सीमा में अब केवल कुछ ही सप्ताह शेष हैं, इसलिए अपना आईटीआर जल्द से जल्द दाखिल करें ताकि:

आखिरी समय की भागदौड़ से बचें

पोर्टल पर ओवरलोड या तकनीकी गड़बड़ियों से बचें

रिफंड की समय पर प्रोसेसिंग सुनिश्चित करें।

Web Title: Income Tax Return Filing 2025 at the last moment Keep these 10 things in mind