अपने UAN नंबर को आधार कार्ड से कैसे करें लिंक? जानें EPFO पोर्टल से लेकर UMANG ऐप तक सारे तरीके यहां

Aadhaar Link UAN: EPF सेवाओं का इस्तेमाल करने, ऑनलाइन क्लेम फाइल करने, PF ट्रांसफर करने, डिटेल्स अपडेट करने और बिना किसी रुकावट के फायदे पाने के लिए UAN को आधार से लिंक करना जरूरी है। कर्मचारी तेज PF विड्रॉल, ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग और बिना किसी गलती के KYC रिकॉर्ड के लिए UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं।

अपने EPF अकाउंट से आधार लिंक करने के तरीके

UAN को आधार से लिंक करने के लिए कई ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

EPFO पोर्टल के जरिए

स्टेप 1: कर्मचारी भविष्य निधि के यूनिफाइड पोर्टल पर जाएं और UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 2: टॉप पैनल पर ‘मैनेज’ पर क्लिक करें और फिर ‘KYC’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अगले पेज पर, ‘Add KYC’ टैब के तहत, अपने बैंक, PAN, आधार और पासपोर्ट की डिटेल्स दें। फिर ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद, आप ये डिटेल्स ‘Pending KYC’ टैब के तहत देख सकते हैं। एक बार एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव होने के बाद (जिसमें आमतौर पर 15 दिन लगेंगे), यह ‘Approved KYC’ टैब के तहत दिखाया जाएगा।

अपने आधार को EPF अकाउंट से लिंक करने से विड्रॉल और ट्रांसफर प्रोसेस तेज होगा। इसके लिए, मौजूदा एम्प्लॉयर को KYC को अप्रूव और वेरिफाई करना चाहिए, जिसमें कर्मचारी की आधार डिटेल्स शामिल हैं।

UMANG ऐप के जरिए

स्टेप 1: अपने ‘MPIN’ या ‘OTP’ ऑप्शन का इस्तेमाल करके UMANG ऐप में लॉग इन करें।

स्टेप 2: लॉग इन करने के बाद, ‘सर्विसेज’ टैब पर जाएं और ‘EPFO’ चुनें।

स्टेप 3: EPFO ​​सेक्शन के तहत ‘e-KYC सर्विसेज’ चुनें।

स्टेप 4: ‘e-KYC सर्विसेज’ के तहत ‘आधार सीडिंग’ ऑप्शन चुनें।

स्टेप 5: अपना UAN डालें और ‘OTP पाएं’ पर क्लिक करें। आपको अपने EPF अकाउंट से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा।

स्टेप 6: अपनी आधार जानकारी डालें। आपको फिर से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर एक OTP मिलेगा।

स्टेप 8: OTP वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, आपका आधार आपके UAN से लिंक हो जाएगा।

ऑफलाइन तरीके

EPFO ऑफिस जाना

स्टेप 1: ‘आधार सीडिंग एप्लीकेशन’ फॉर्म में अपना UAN, आधार नंबर और दूसरी ज़रूरी डिटेल्स भरें।

स्टेप 2: अपने UAN, PAN, और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें।

स्टेप 3: फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स EPFO ​​के फील्ड ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जमा करें।

स्टेप 4: वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद, आपका आधार नंबर आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा।

स्टेप 5: सफल लिंकिंग के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।

