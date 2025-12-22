EPFO ​​मेंबर्स कैसे डाउनलोड करें अपनी यूएएन पासबुक? जानें ऑनलाइन का सबसे आसान तरीका

UAN Passbook Download: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य घर बैठे ऑनलाइन अपनी UAN पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के दो तरीके हैं, जिससे वे अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी UAN पासबुक पाने के लिए किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उमंग ऐप का इस्तेमाल करके या EPFO ​​के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर घर बैठे आराम से योगदान, ब्याज और EPF बैलेंस जैसी जानकारी देख सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप अपनी UAN पासबुक एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। कभी-कभी, नए योगदान दर्ज होने में समय लग सकता है। जो PF अकाउंट बंद या डीएक्टिवेट हो गए हैं, साथ ही जिन पर छूट है, वे ऑनलाइन पासबुक डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।

1. उमंग ऐप से ऑनलाइन UAN पासबुक डाउनलोड करने का प्रोसेस

आप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन गवर्नेंस (UMANG) के ज़रिए भी अपनी UAN पासबुक ऑनलाइन एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं।

नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें...

स्टेप 1: सबसे पहले, आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर, एक अकाउंट बनाएं और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।

स्टेप 2: अब, उमंग ऐप के सर्च बार में EPFO ​​टाइप करें और सर्च करें। फिर, एम्प्लॉई सेंट्रिक सर्विसेज़ पर जाएं।

स्टेप 3: व्यू पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद, अपना UAN टाइप करें।

स्टेप 5: वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिला OTP डालें।

स्टेप 6: अपनी ID चुनने के बाद, आपकी पासबुक दिखाई देगी, जिसे आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।

2. EPFO ​​पोर्टल के जरिए पासबुक डाउनलोड करना

स्टेप 1: UAN पासबुक डाउनलोड करने के लिए, सबसे पहले EPFO ​​के ऑफिशियल पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।

स्टेप 2: अब आपको अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। याद रखें, इसके लिए आपका UAN एक्टिव होना चाहिए। अगर यह एक्टिव नहीं है, तो पहले EPFO ​​वेबसाइट के ज़रिए इसे एक्टिवेट करें।

स्टेप 3: अब आपकी स्क्रीन पर उन सभी एम्प्लॉयर्स की ID दिखाई देंगी जिनके लिए आपने काम किया है। उस ID को चुनें जिसके लिए आप पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं।

स्टेप 4: इसके बाद आप अपनी EPF पासबुक को PF फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे।

Web Title: How can EPFO ​​members download their UAN passbook know easiest way online