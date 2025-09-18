Hindenburg Row: गौतम अडानी ने सेबी की क्लीन चिट के बाद कहा- झूठी खबरें फैलाने वालों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए

गौतम अडानी ने कहा, हम उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और प्रेरित रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। जो लोग झूठे आख्यान फैलाते हैं, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।

अहमदाबाद: अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने गुरुवार को हिंडनबर्ग रिसर्च के "झूठे आख्यान" फैलाने वालों से "राष्ट्रीय स्तर पर माफ़ी" मांगने की मांग की। यह कदम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अडानी समूह को प्रकटीकरण मानदंडों के उल्लंघन या धोखाधड़ी के "निराधार" आरोपों से क्लीन चिट दिए जाने के बाद उठाया गया है। गौतम अडानी ने एक्स पर एक पोस्ट में पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति समूह की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया और रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाने वाले निवेशकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "एक विस्तृत जाँच के बाद, सेबी ने अपनी बात दोहराई है कि हिंडनबर्ग के दावे निराधार थे। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी समूह की पहचान रही है। हम उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और प्रेरित रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। जो लोग झूठे आख्यान फैलाते हैं, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।"

अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर ने संबंधित पक्ष के लेन-देन को छिपाने के लिए फंड रूटिंग का आरोप लगाया था, जिससे बाजार में भारी अस्थिरता आई और अडानी समूह के बाजार मूल्य पर असर पड़ा। इस क्लीन चिट से अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है और महीनों से चल रही जांच का अंत हो गया है।

अडानी समूह के अध्यक्ष ने X पर जोड़ा, "भारत के संस्थानों, भारत के लोगों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। सत्यमेव जयते! जय हिंद!" 

बाजार नियामक ने गुरुवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया। सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि लिस्टिंग समझौते या सेबी लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) का कोई उल्लंघन नहीं है, और विवादित लेनदेन "संबंधित पक्ष लेनदेन" के रूप में योग्य नहीं हैं।

सेबी के अनुसार, "लिस्टिंग समझौते और सेबी (एलओडीआर) विनियमों को पढ़ने से पता चलता है कि एक सूचीबद्ध कंपनी और असंबंधित पक्ष के बीच लेनदेन "संबंधित पक्ष लेनदेन" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जैसा कि विवादित लेनदेन के समय मौजूद था, हालाँकि 2021 के संशोधन के बाद इसे विशेष रूप से शामिल किया गया है।"

सेबी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया है और कहा है कि नियमों के वर्तमान स्वरूप को तैयार करने में अपनाई गई प्रक्रिया किसी भी तरह की अवैधता से दूषित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि सेबी को सेबी (एलओडीआर) विनियमों में किए गए संशोधनों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं दिया गया है।

सेबी ने कहा कि सेबी अधिनियम की धारा 12ए और प्रतिभूति बाजार से संबंधित सेबी-धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध (पीएफयूटीपी) विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। इसने निष्कर्ष निकाला कि कोई धोखाधड़ी, गलत बयानी या धन की हेराफेरी साबित नहीं हुई और सभी धनराशि ब्याज सहित वापस कर दी गई। इस प्रकार, कारण बताओ नोटिस में दिए गए सभी आरोप सिद्ध नहीं होते।

