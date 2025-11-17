महंगाई भत्ताः लाखों कर्मचारी और पेंशनधारक को फायदा, डीए दर 466 से बढ़ाकर 474 प्रतिशत किया

Highlights मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आदेश जारी किया गया है। बढ़ा हुआ डीए नवंबर, 2025 के वेतन में शामिल किया जाएगा।

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। संशोधित डीए दर को मूल वेतन के मौजूदा 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आदेश जारी किया गया है। बढ़ा हुआ डीए नवंबर, 2025 के वेतन में शामिल किया जाएगा, जबकि जुलाई, 2025 से अक्टूबर, 2025 के महीनों के लिए बकाया राशि दिसंबर, 2025 में वितरित की जाएगी।

Web Title: haryana cm saini Dearness Allowance Lakhs employees and pensioners benefit DA rate increased from 466 to 474 percent