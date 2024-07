गुजरात: 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' पहल सभी जिलों में होगी शुरू, नए खातों से अभी तक 900 करोड़ रु मिले

नई दिल्ली: गुजरात में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' पहल शुरू करेगा। बनासकांठा और पंचमहल जिला सहकारी बैंकों की जमा राशि 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' पहल के तहत 4 लाख से अधिक नए खातों के साथ 900 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। बनासकांठा और पंचमहल जिलों में सहकारी समितियों में 1700 से अधिक माइक्रो एटीएम लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि CM भूपेंद्र पटेल के सफल नेतृत्व में गुजरात ने बनासकांठा और पंचमहल जिलों में 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' पहल के पायलट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। विशेष रूप से केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा परिकल्पित इस पहल के तहत इन दोनों जिलों के जिला सहकारी बैंकों में सहकारी समितियों और उनके सक्रिय सदस्यों द्वारा 4 लाख से अधिक नए खाते खोले गए हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंक जमा राशि में 966 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई।

राज्य सूचना विभाग ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश के औद्योगिक और खदान क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे को उन्नत और मजबूत करने के लिए 1,470 करोड़ रुपये के आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य में 688 किलोमीटर की 65 सड़कों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

