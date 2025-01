GST Portal Down: 11 जनवरी आखिरी डेट?, डेडलाइन से पहले जीएसटी पोर्टल डाउन

Highlights GST Portal Down: कई लोग अब पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। GST Portal Down: पोर्टल अभी भी बंद है। GST Portal Down: शनिवार को रिटर्न जमा करने का आखिरी दिन है।

GST Portal Down: डेडलाइन से पहले जीएसटी पोर्टल डाउन हो गया है। व्यापारी वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मासिक और त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की महत्वपूर्ण समय सीमा से कुछ ही दिन पहले जीएसटी पोर्टल 24 घंटे से अधिक समय से बंद है। जिससे पूरे भारत में व्यापार वर्ग परेशान हैं। शनिवार 11 जनवरी 2025 समय सीमा समाप्त होने वाला है। कई लोग अब पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिलहाल, पोर्टल अभी भी बंद है। शनिवार को रिटर्न जमा करने का आखिरी दिन है। व्यवसाय मालिक समय सीमा को 11 जनवरी से बढ़ाकर 13 जनवरी करने की मांग कर रहे हैं।

Dear Taxpayers!📢



GST portal is currently experiencing technical issues and is under maintenance. We expect the portal to be operational by 12:00 noon. CBIC is being sent an incident report to consider extension in filing date.



Thank you for your understanding and patience!