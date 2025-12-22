क्रिसमस से पहले खुशखबरी, ब्याज दर 7.15 प्रतिशत, 22 दिसंबर 2025 से लागू, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि ने मीडिल क्लास को दी राहत
December 22, 2025
ब्याज में यह कमी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा इसी महीने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के बाद की गई है।
नई दिल्लीः एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. ने नए आवास ऋण पर ब्याज दर घटाकर 7.15 प्रतिशत कर दी है। आवास ऋण देने वाली कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि मकानों के लिए नए कर्ज की मंजूरी पर संशोधित ब्याज दरें अब 7.15 प्रतिशत से शुरू होंगी। नई दरें 22 दिसंबर से प्रभाव में आ गयी हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि ऐसे समय में जब खरीदार अपने फैसलों पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार कर रहे हैं, इस कदम से घर खरीदने वालों का उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।
इससे घर खरीदना अधिक किफायती बनाने की एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। ब्याज में यह कमी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा इसी महीने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के बाद की गई है।