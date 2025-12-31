Highlights साल 2025 का आखिरी दिन, सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, डॉलर की मजबूती ने बढ़ाया दबाव

सोना और चांदी की कीमतों में साल के आखिरी दिन गिरावट, निवेशकों ने की मुनाफावसूली

वर्ष 2025 का आखिरी कारोबारी दिन सोना और चांदी के लिए दबाव वाला रहा। कमजोर वैश्विक आर्थिक रुख और डॉलर के मजबूत होने के बीच निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे वायदा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

सोने की स्थिति:

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में फरवरी 2025 डिलीवरी वाले सोने का भाव 1,35,568 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जो 0.8% यानी 1,098 रुपये की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, वैश्विक स्तर पर COMEX में फरवरी डिलीवरी वाला सोना 4,340.35 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ, जो 1.05% की कमी है।

चांदी का हाल:

मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी ने शुरुआती नुकसान के बाद कुछ सुधार दिखाया, लेकिन अंततः 2,37,568 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही, यानी 5.36% यानी 13,444 रुपये की गिरावट। वैश्विक बाजार में, चांदी वायदा 71.35 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ, जिसमें 8.43% की भारी गिरावट देखी गई।

विश्लेषकों की राय:

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक सौमिल गांधी के अनुसार, “साल के आखिरी कारोबारी दिन मुनाफावसूली और डॉलर के मजबूती के चलते सोना और चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ा।”

साल 2025 के अंतिम दिन सोने और चांदी की कीमतें निवेशकों के मुनाफावसूली के कारण कमजोर रही। डॉलर में मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने भी बाजार को प्रभावित किया।

English summary :

On the last trading day of 2025, gold and silver prices dropped as investors booked profits and the US dollar strengthened.

