Global Aviation Market:देश में 15 प्रतिशत पायलट महिलाएं, पीएम मोदी बोले- भारत दुनिया का तीसरा प्रमुख घरेलू विमानन बाजार बना, जानें बड़ी बातें

Highlights आज Aviation sector से जुड़ा हर stakeholder नए उत्साह से भरा हुआ है। Manufacturing से लेकर services तक, हर stakeholder भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है। आज भारत का चंद्रयान-3 वहां पहुंचा, जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया।

बेंगलुरुः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे। एविएशन और एयरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं। चाहे फाइटर पायलट हो या सिविल एविएशन हो। आज भारत महिला पायलट के मामले में लीड कर रहा है। आज भारत के 15 प्रतिशत महिला pilots हैं। ये ग्लोबल एवरेज से तीन गुना ज्यादा है।

मोदी ने शुक्रवार को विमानन और वैमानिकी क्षेत्र में भारत की प्रगति और क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि देश वैश्विक विमानन बाजार में नई जान फूंकने को तैयार है। विमान विनिर्माता बोइंग के न्यू बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं विमानन तथा वैमानिकी क्षेत्र में अग्रणी हैं, चाहे वह लड़ाकू विमान हो या नागरिक विमान।

I welcome all the guests present here!



Bengaluru is the city which connects aspirations with innovations and achievements. It's the city which connects India's tech potential to global demands.



This new Global Technology Centre of Boeing will strengthen the identity of… pic.twitter.com/WYoj2MDzTa