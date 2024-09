गणेशोत्सव 2024 टोल-फ्री पास: जानें कैसे करना होगा ऑनलाइन अप्लाई, महाराष्ट्र के इन राजमार्गों पर मिलेगी सुविधा

Highlights Ganesh Mahotsav 2024: एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला Ganesh Mahotsav 2024: राजमार्गों पर दी आमजन को सुविधा Ganesh Mahotsav 2024: गणेश चतुर्थी के मौके पर बस आपको करना होगा ऐसे अप्लाई

Ganesh Mahotsav 2024:महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव से पहले महायुती सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए टोल-फ्री पास देने की बात कही है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को 5 से 19 सितंबर तक राज्य के सभी प्रमुख राजमार्गों पर सभी सार्वजनिक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम राजमार्गों पर टोल छूट की घोषणा की।

कैसे करना होगा टोल-फ्री पास के ऑनलाइन अप्लाई

सरकार के अनुसार, एक स्वेच्छिक परफॉर्मा आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर डाउनलोड करना होगा। इसके बाद फिल करें और काले पन्ने पर इसे पेस्ट कर दें। इसके बाद फास्टटैग स्टीकर के ऊपर चस्पा कर दें, इसके बाद RFID स्कैनर टोल नाके पर खुद ब खुद स्कैन कर आपकी कार को आगे जाने देगा।

Maharashtra Government has issued a GR (Government Resolution) and has exempted toll for Ganpati devotees going to celebrate Ganeshotsav in Konkan. This exemption of toll will be valid on Mumbai-Bangalore National Highway, Mumbai-Goa National Highway and all other roads under PWD…