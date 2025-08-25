फ्लिपकार्ट भारत में 2.2 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा करेगा, महिलाओं और LGBTQIA+ एसोसिएट्स की भर्ती में वृद्धि

नई दिल्ली: आगामी त्योहारी सीज़न से पहले, ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने सोमवार को कहा कि वह 28 राज्यों में रोज़गार के अवसरों, बुनियादी ढाँचे और तकनीकी तैनाती का विस्तार कर रही है। इसके तहत 2.2 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त मौसमी रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएँगे, अंतिम-मील पहुँच का विस्तार किया जाएगा और टियर 2 और 3 शहरों में समावेशी भर्तियाँ की जाएँगी।

आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और अंतिम-मील डिलीवरी के क्षेत्रों में, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में, रोज़गार के अवसर पैदा किए गए हैं। यह भर्तियाँ फ्लिपकार्ट के वार्षिक व्यापक डिस्काउंटेड सेल इवेंट 'द बिग बिलियन डेज़' से पहले की जा रही हैं।

कंपनी के अनुसार, 15 प्रतिशत नए कर्मचारी पहली बार कार्यबल में शामिल हुए हैं; भूमिकाओं में पिकर, पैकर, सॉर्टर और डिलीवरी एक्जीक्यूटिव शामिल हैं, और पिछले वर्ष की तुलना में महिलाओं, दिव्यांगजनों और LGBTQIA+ सहयोगियों की भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

फ्लिपकार्ट की सीएचआरओ सीमा नायर ने कहा, "फ्लिपकार्ट में, द बिग बिलियन डेज़, पैमाने, गति और साझा प्रगति का उत्सव है। इस साल, हमने त्योहारों के मौसम से पहले अपनी क्षमताओं को मज़बूत किया है, एक समावेशी कार्यबल के निर्माण, अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लोगों के नेटवर्क का विस्तार करने और तकनीक व टिकाऊ प्रथाओं के समर्थन से पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक समावेशी रोज़गार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया है।"

उन्होंने कहा, "त्योहारों की तैयारी पर हमारा ध्यान उन समुदायों और साझेदारों के लिए स्थायी मूल्य बनाने पर है जो हमारे नेटवर्क और दैनिक डिलीवरी को शक्ति प्रदान करते हैं।"

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बताया कि फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, जो सभी सेवा योग्य पिन कोड को कवर करता है, सिलीगुड़ी, कुंडली, जाखड़ जैसे शहरों में 650 नए त्योहारों के लिए डिलीवरी केंद्रों का विस्तार करेगा, जिसमें टियर 2 और 3 शहर भी शामिल हैं, जिसका मौसमी नौकरी पारिस्थितिकी तंत्र पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कंपनी ने कहा, "इसके अलावा, सप्लाई चेन ऑपरेशंस अकादमी (SCOA) के माध्यम से, फ्लिपकार्ट ने अब तक हजारों उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 2025 के अंत तक 10,000 अतिरिक्त सहयोगियों को प्रशिक्षित करने की योजना है।"

ई-कॉमर्स कंपनी ने आगे कहा कि स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे 6,000 से अधिक छात्रों को डिजिटल और कक्षा प्रशिक्षण के संयोजन के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है।

