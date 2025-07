Rule Change: 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये वित्तीय नियम, लेन-देन पर पड़ेगा असर; पढ़ें पूरी लिस्ट

Financial Changes from August 2025: 1 अगस्त, 2025 से भारत में कई नए नियम और वित्तीय बदलाव लागू होंगे, जिनका असर डिजिटल भुगतान, ईंधन की कीमतों और कारोबारी घंटों पर पड़ेगा। इन बदलावों से रोजाना के वित्तीय लेनदेन पर असर दिखेगा जिससे आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित होगा। ये बदलाव उपभोक्ताओं, निवेशकों और व्यवसायों को सीधे प्रभावित करेगा क्योंकि उन लोगों के लिए जो UPI के जरिए अपने लेन-देन प्रबंधित करते हैं या ब्याज दरों और मुद्रास्फीति पर नजर रखते हैं।

1 अगस्त से होने वाले बदलाव

UPI लेनदेन में बदलाव

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और व्यस्त समय में लेन-देन को प्रबंधित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं:

- अब प्रति UPI ऐप पर प्रतिदिन 50 बैलेंस चेक करने की सीमा है। अगर किसी उपयोगकर्ता के पास कई ऐप हैं, तो प्रत्येक की अपनी सीमा होगी।

- SIP या OTT सब्सक्रिप्शन जैसे ऑटो-पे लेनदेन केवल गैर-व्यस्त समय के दौरान ही संसाधित किए जाएँगे। व्यस्त समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक है।

- अब बैंक हर लेनदेन के साथ अपने बैलेंस अपडेट स्वचालित रूप से भेजेंगे, जिससे मैन्युअल बैलेंस चेक करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।

एनपीसीआई ने पहले बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को यूपीआई नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 10 एपीआई को विनियमित करने के लिए 31 जुलाई, 2025 तक इन बदलावों को लागू करने का निर्देश दिया था।

मार्केट रेपो और टीआरईपी परिचालनों के लिए नए कारोबारी घंटे

आरबीआई के जून 2025 के परिपत्र के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 से, मार्केट रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (टीआरईपी) परिचालनों के लिए कारोबारी घंटे एक घंटे बढ़ा दिए जाएँगे:

नए घंटे: सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक (पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक)

इस बदलाव का उद्देश्य अल्पकालिक मुद्रा बाज़ारों में तरलता और लचीलेपन में सुधार करना है। सरकारी प्रतिभूति बाज़ार, विदेशी मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए कारोबारी घंटे अपरिवर्तित रहेंगे।

कॉल मनी मार्केट में जुलाई 2025 में पहले ही संशोधन हो चुका है, और इसका कारोबार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ मूल्य संशोधन

ईंधन की कीमतों, विशेष रूप से एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की मासिक समीक्षा की जाती है। अगस्त 2025 में होने वाला कोई भी संशोधन उपभोक्ता के बजट और परिवहन लागत को प्रभावित कर सकता है।

एलपीजी और सीएनजी घरेलू और आवागमन के खर्चों में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए उपयोगकर्ताओं को इन मूल्य परिवर्तनों पर नज़र रखने और अपनी वित्तीय योजनाओं को तदनुसार समायोजित करने की सलाह दी जाती है।

RBI MPC, संसद का मानसून सत्र

RBI की MPC बैठक 4 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ब्याज दरों पर पैनल के निर्णय की घोषणा करेंगे।

21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा और इसमें विभिन्न आर्थिक और कर संबंधी विधेयकों पर चर्चा होगी।

