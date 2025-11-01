FD Interest Rates: इन बैंकों में FD कराने से मिलेगा तगड़ा रिटर्न, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

FD Interest Rates: अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं और एक साल के लिए कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प है। देश के कई प्रमुख सरकारी और निजी बैंक 2025 में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं पर आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं। ये दरें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं, क्योंकि ये उनकी बचत पर बेहतर रिटर्न प्रदान करती हैं।

एक साल के लिए बैंक ब्याज दरें

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित कई प्रमुख बैंक वर्तमान में 6.25% से 6.40% तक की ब्याज दरें दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये दरें 6.65% से 6.90% तक बढ़ जाती हैं। यूनियन बैंक जैसे कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.90% तक की ब्याज दरें दे रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई FD योजनाएं ब्याज दर में 0.50% से 1% की अतिरिक्त वृद्धि प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 7.1% तक की ब्याज दरें प्रदान करते हैं, जो मानक दरों से बेहतर हैं। इसके अलावा, कुछ लघु वित्त बैंक 8% से अधिक की ब्याज दरें भी प्रदान करते हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद है।

ब्याज दरों में मामूली अंतर भी मायने रखता है

एफडी ब्याज दरों में मामूली अंतर भी लंबी अवधि में आपकी कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। इसलिए, केवल बड़े नामों पर ही नहीं, बल्कि ब्याज दरों, बैंक की विश्वसनीयता और ग्राहक सेवा पर भी विचार करें।

बैंक चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें:

रेपो दर में बदलाव के साथ बैंक की ब्याज दरें भी बदलती रहती हैं। इसलिए, निवेश करने से पहले नवीनतम जानकारी अवश्य देखें। बैंक की विश्वसनीयता, ग्राहक सेवा और आपके निवेश के दायरे के आधार पर सही एफडी योजना चुनना महत्वपूर्ण है।

एक साल की एफडी में निवेश करने से आप अपने पैसे की सुरक्षा कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ब्याज दरें उपलब्ध हैं, जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करती हैं। इसलिए, हमेशा ब्याज दरों की तुलना करें, बैंक की सेवाओं का मूल्यांकन करें और अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सही विकल्प चुनें।

Web Title: FD Interest Rates in these banks will give strong returns read the full list here