ग्राहक ध्यान दें! 1 दिसंबर से SBI बैंक में ये सुविधा होगी बंद, ग्राहकों के मनी ट्रांसफर पर पड़ेगा असर

SBIBank Service Closed: देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक 1 दिसंबर से एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। एसबीआई ने इसके संबंध में एक घोषणा की की है कि उसकी लोकप्रिय mCASH सेवा 30 नवंबर, 2025 के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो ग्राहक बिना लाभार्थी जोड़े mCASH के ज़रिए पैसे भेजते थे, वे अब इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। SBI ने स्पष्ट किया है कि OnlineSBI और YONO Lite ऐप के ज़रिए mCASH भेजना और क्लेम करना, दोनों बंद कर दिए जाएँगे।

इस कदम का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो मोबाइल नंबर या ईमेल के ज़रिए तुरंत पैसे भेजने के लिए mCASH का इस्तेमाल करते थे। SBI ने कहा कि यह बदलाव ज़रूरी है और ग्राहकों को अब दूसरे सुरक्षित डिजिटल विकल्प अपनाने चाहिए।

अब आप रुपये कैसे भेजेंगे?

mCASH बंद होने के बाद, SBI ने ग्राहकों को सुरक्षित और आधुनिक भुगतान विधियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। बैंक ने चार मुख्य विकल्प बताए हैं—UPI, IMPS, NEFT और RTGS. ये चार तरीके आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक भी हैं।

एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक सूचना जारी की, जिसमें कहा गया था, "mCASH सेवा 30.11.2025 के बाद उपलब्ध नहीं होगी। कृपया UPI, IMPS, NEFT, RTGS जैसे वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करें।"

mCASH क्या था?

mCASH, एसबीआई की एक अनूठी सुविधा थी जो ग्राहकों को बिना किसी लाभार्थी को जोड़े, केवल अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर पैसे भेजने की सुविधा देती थी। पैसे भेजने पर, प्राप्तकर्ता को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से एक सुरक्षित लिंक और 8 अंकों का पासकोड प्राप्त होता था। प्राप्तकर्ता एसबीआई mCASH ऐप या एसबीआई लिंक का उपयोग करके अपने किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकता था। यह सुविधा उन लोगों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थी जो अक्सर छोटे भुगतान भेजते थे।

mCASH ऐप की क्या विशेषताएँ थीं?

mCASH ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता था। MPIN सेट करने और लॉग इन करने के बाद, प्राप्तकर्ता एसबीआई ग्राहक द्वारा भेजे गए पैसे का दावा कर सकता था और धनराशि को किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकता था। इसके अतिरिक्त, वे भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी पसंद का खाता सेव कर सकते थे। ये सुविधाएँ अब 30 नवंबर के बाद बंद हो जाएँगी।

यूपीआई, एमकैश का एक विकल्प है।

एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एमकैश की बजाय यूपीआई को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। एसबीआई का अपना यूपीआई ऐप (भीम एसबीआई पे) है जो सभी बैंक ग्राहकों के लिए काम करता है। ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, किराना, टैक्सी और बहुत कुछ यूपीआई के ज़रिए संभव है। इसलिए, एसबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह प्रणाली अब एमकैश का सबसे विश्वसनीय विकल्प है।

आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस भी चालू रहेंगे।

जो ग्राहक बैंक ट्रांसफर पसंद करते हैं, उनके लिए बाकी तीन विकल्प उपलब्ध रहेंगे।

⦁ आईएमपीएस: तत्काल ट्रांसफर, 24×7

⦁ एनईएफटी: पूरे दिन, बैच प्रोसेसिंग

⦁ आरटीजीएस: बड़े लेनदेन के लिए सर्वश्रेष्ठ

एमकैश क्यों बंद किया गया?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसबीआई ने अचानक एमकैश क्यों बंद कर दिया। बैंक इसके दो मुख्य कारण बताता है:

⦁ एमकैश एक पुराने तकनीकी प्लेटफॉर्म पर आधारित था।

⦁ UPI जैसे नए तरीकों ने इसे अप्रासंगिक बना दिया है।

UPI सर्वव्यापी है, लगभग हर कोई इसका उपयोग करता है, और भुगतान कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, mCASH का उपयोग तेज़ी से कम हुआ है। यही कारण है कि SBI अब एक बड़ी डिजिटल परिवर्तन रणनीति पर काम कर रहा है।

