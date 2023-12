एस्सार ने गुजरात में ₹55,000 करोड़ के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Highlights वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से पहले कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए बयान में कहा, हमने ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश किया है इस निवेश से राज्य में 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य

अहमदाबाद: एस्सार समूह ने गुजरात में ₹55,000 करोड़ के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने अपने बयान में गुरुवार को कहा कि उसने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से पहले कुल 55,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए गुजरात सरकार के साथ तीन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एक बयान में कहा गया है कि एस्सार राज्य में ऊर्जा परिवर्तन, बिजली और बंदरगाह क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश करने के नए चरण में है और इन परियोजनाओं के साथ राज्य में 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

एस्सार कैपिटल के निदेशक प्रशांत रुइया ने कहा, गुजरात एस्सार के रणनीतिक निवेश में लगातार सबसे आगे रहा है। हमें ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश के साथ राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देने में खुशी हो रही है।

समूह की योजना 1 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना विकसित करने की है, जिसके लिए किसी अज्ञात स्थान पर 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी। बिजली उत्पादन में, एस्सार पावर ने जामनगर के पास अपने सलाया पावर प्लांट के दूसरे चरण के विस्तार के लिए 16,000 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए आगे के निवेश की योजना का खुलासा किया है।

