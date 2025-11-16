PF अकाउंट से विड्रॉल करने पर अब देना होगा टैक्स, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

EPFO Withdrawal Tax: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत योजना है, लेकिन निकासी कुछ नियमों के अधीन है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, या चिकित्सा आवश्यकताओं, विवाह, या आवास जैसी आपात स्थितियों के आधार पर पूरी या आंशिक निकासी कर सकते हैं। पीएफ फंड से निकासी कर योग्य है। हालाँकि, सवाल यह है कि पीएफ निकासी पर कब और कितना कर लागू होता है।

PF विड्रॉल के नियम

सेवानिवृत्ति पर पूरी ईपीएफ राशि निकाली जा सकती है। ईपीएफओ द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष है।

कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले, 54 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ईपीएफ राशि का 90% निकाल सकता है।

कोई कर्मचारी एक महीने की बेरोजगारी के बाद ईपीएफ राशि का 75% निकाल सकता है। शेष राशि नई नौकरी वाले व्यक्ति के पीएफ खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

कोई कर्मचारी दो महीने की बेरोजगारी के बाद पूरी ईपीएफ राशि निकाल सकता है।

अगर आधार यूएएन से जुड़ा है और नियोक्ता ने इसे मंजूरी दे दी है, तो नियोक्ता की सहमति के बिना भी ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त करके ईपीएफ राशि निकाली जा सकती है।

पीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है

अगर आपने कभी अपने भविष्य निधि (पीएफ) से पैसा निकाला है और पाया है कि कुछ राशि गायब है, तो यह संभवतः टीडीएस के कारण है। जब आप लगातार पाँच साल की सेवा पूरी करने से पहले अपने पीएफ से पैसा निकालते हैं, तो उसका एक हिस्सा टीडीएस के रूप में काटा जा सकता है।

टीडीएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत सरकार आय सृजन के समय कर एकत्र करती है। सीधे शब्दों में कहें तो, जब आप वेतन, ब्याज, किराया या सेवाओं के लिए भुगतान जैसी आय अर्जित करते हैं, तो भुगतान करने वाला व्यक्ति या कंपनी आपको भुगतान करने से पहले कर का एक छोटा हिस्सा काट लेती है।

क्या ₹50,000 तक की पीएफ निकासी कर-मुक्त है?

अगर आप लगातार पाँच साल की सेवा पूरी करने से पहले ईपीएफ से पैसा निकालते हैं, तो निकासी राशि कर योग्य होती है। हालाँकि, अगर राशि ₹50,000 से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

पिछले नियोक्ता के साथ आपका कार्यकाल भी 5 वर्षों की सेवा की गणना में शामिल है। अगर आप अपने ईपीएफ बैलेंस को पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता में स्थानांतरित करते हैं और आपकी कुल सेवा अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

याद रखें, आपको सटीक 5 वर्षों की गणना करनी होगी; अगर आप संख्या को कुछ दिनों से कम करते हैं तो कोई भी कटौती अमान्य हो जाएगी।

आप अपने फॉर्म 26AS पर काटे गए टीडीएस की जांच कर सकते हैं और अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय इसके लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

अगर पीएफ निकासी पर अतिरिक्त टीडीएस काटा गया था, और आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, तो आप अपना रिटर्न दाखिल करते समय धनवापसी का दावा कर सकते हैं।

