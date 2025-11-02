EPFO: PF रजिस्ट्रेशन करना हुआ आसान, सरकार ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की दी सौगात, जानें

EPFO:ईपीएफओ कर्मचारी नामांकन योजना 2025 को 1 नवंबर से प्रभावी कर दिया गया है और इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को स्वेच्छा से पात्र कर्मचारियों की घोषणा और नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है।

EPFO: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को अपने सभी पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 1 नवंबर, 2025 से लागू हो गई है।

इस योजना के तहत, अगर किसी नियोक्ता ने पहले किसी कर्मचारी के वेतन से EPF अंशदान नहीं काटा है, तो उसे अब वह अंशदान नहीं देना होगा। केवल ₹100 का मामूली जुर्माना देना होगा। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में कार्यबल को औपचारिक बनाना और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम के दौरान, मंत्री मंडाविया ने कहा, "ईपीएफओ केवल एक निधि नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा में भारत के श्रमिकों के विश्वास का प्रतीक है। इसे दक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने आगे कहा, "प्रत्येक सुधार का प्रभाव श्रमिकों के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब हम सरल भाषा और स्पष्ट प्रणाली में बदलावों को लागू करेंगे।"

ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म जल्द ही लॉन्च होगा

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने कहा कि ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिससे संचालन तेज़, अधिक पारदर्शी और सुलभ हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, "सरलीकृत निकासी प्रक्रिया और विश्वास योजना जैसी नई पहलों ने नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है। हमारा ध्यान विश्वास को मज़बूत करना, कवरेज बढ़ाना और प्रत्येक कर्मचारी को प्रगति में भागीदार बनाना है।"

ईपीएफओ की नई डिजिटल सुविधाएँ

हाल ही में, ईपीएफओ ने कई नई सेवाएँ शुरू की हैं, जिनमें एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, आधार और चेहरा प्रमाणीकरण, और एक अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली शामिल है। ये 7 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को डिजिटल और निर्बाध सेवाएँ प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रमुख लक्ष्य

श्रम सचिव वंदना गुरनानी ने कहा कि ईपीएफओ प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह योजना देश में 3.5 करोड़ नए रोज़गार सृजित करने और औपचारिक रोज़गार को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ईपीएफओ कर्मचारी नामांकन योजना 2025 क्या है?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 13 अक्टूबर को ईपीएफओ कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की घोषणा की थी। मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, "1 नवंबर 2025 से लागू होने वाली इस योजना के तहत, यदि पहले कटौती नहीं की गई है, तो नियोक्ताओं को कर्मचारी के हिस्से का अंशदान वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी और केवल ₹100 का नाममात्र दंडात्मक हर्जाना लागू होगा।"

श्रम मंत्रालय ने पहले कहा था कि कर्मचारी नामांकन योजना 2025, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के दायरे में आती है। इस नई योजना के तहत, नियोक्ता 1 जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच प्रतिष्ठान में शामिल हुए सभी मौजूदा कर्मचारियों को नामांकित कर सकेंगे, जो किसी भी कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नामांकित नहीं थे।

पिछली अवधि के लिए कर्मचारी के भविष्य निधि अंशदान के हिस्से को इस शर्त पर माफ कर दिया जाएगा कि वह कर्मचारी के वेतन।

कर्मचारी नामांकन योजना 2025 के लिए कौन पात्र है?

1 जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच किसी संगठन में शामिल हुए सभी कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे।

कर्मचारी नामांकन योजना 2025 उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो नियोक्ता द्वारा घोषणा की नियत तिथि तक जीवित और कार्यरत हैं।

सभी प्रतिष्ठान इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे, भले ही उन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम की धारा 7A, योजना के अनुच्छेद 26B, या कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुच्छेद 8 के तहत जाँच चल रही हो। नियोक्ता को निर्धारित अवधि के लिए केवल अपने हिस्से का पीएफ अंशदान, ₹100 शुल्क के साथ, देना होगा।

ईपीएफओ उन नियोक्ताओं के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करेगा जो कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का लाभ उठाते हैं, उन कर्मचारियों के संदर्भ में जो घोषणा की तिथि तक संगठन छोड़ चुके हैं।

