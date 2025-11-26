EPFO: नई नौकरी के साथ बदल गया बैंक अकाउंट तो EPFO ​​में ऐसे करें अपडेट, जानें आसान प्रोसेस

EPFO: नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद अगर आपका बैंक अकाउंट बदल गया है, तो आपके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रिकॉर्ड्स में अपने नए बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा न करने पर, पीएफ (PF) से पैसे निकालने, ट्रांसफर करने या ब्याज की रकम प्राप्त करने में आपको परेशानी हो सकती है।

EPFO ​​आपके UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट को रखता है, और वहीं आपके PF विड्रॉल, एडवांस, फाइनल सेटलमेंट और EPS पेंशन पेमेंट जाते हैं। अगर आपने अपना प्राइमरी बैंकिंग रिलेशनशिप बदल दिया है, तो इस EPFO ​​बैंक रिकॉर्ड को भी अपडेट करना समझदारी है, ताकि भविष्य के पेमेंट सही जगह पर पहुँचें।

यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।

जानें नया अकाउंट एक्टिव या नहीं

EPFO पोर्टल पर जाने से पहले, कन्फर्म करें कि आपका नया बैंक अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव है, KYC-कम्प्लायंट है और आपके अपने नाम पर है, और आपके आधार और EPFO ​​प्रोफ़ाइल पर दिए गए नाम के फॉर्मेट जैसा ही है। जॉइंट अकाउंट को “इथर या सर्वाइवर” के तौर पर रखना सबसे अच्छा है। चेक करें कि मोबाइल बैंकिंग और SMS अलर्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव प्रोसेस होने तक EPFO ​​और आपका बैंक दोनों OTP और अलर्ट पर निर्भर रहेंगे। स्पेलिंग या इनिशियल में छोटी-मोटी गड़बड़ियाँ KYC रिजेक्शन और क्लेम में देरी के सबसे आम कारणों में से एक हैं।

EPFO मेंबर पोर्टल पर बैंक डिटेल्स अपडेट करना

नया अकाउंट तैयार होने के बाद, अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा के साथ EPFO ​​मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें। “मैनेज” मेनू पर जाएं और “KYC” चुनें। KYC पेज पर आपको बैंक, आधार और PAN जैसे कई ऑप्शन दिखेंगे। “बैंक” के अंदर, अपना नया अकाउंट नंबर, बैंक रिकॉर्ड में जैसा नाम है वैसा ही अपना नाम और सही IFSC डालें, फिर सेव करें। नई बैंक एंट्री सबसे पहले “पेंडिंग” स्टेटस के साथ दिखेगी। पहले इसका मतलब था अपने एम्प्लॉयर के डिजिटल अप्रूवल का इंतज़ार करना, जिसके बाद EPFO ​​अकाउंट को “अप्रूव्ड” मार्क करने से पहले बैंक से वेरिफाई करता था। असल में, अभी भी कई जगहें इसी तरह काम करती हैं।

आधार-बेस्ड सीडिंग प्रोसेस को कैसे बदल रही है

पिछले एक साल में EPFO ​​आधार-बेस्ड KYC को आसान बना रहा है और मेंबर्स को अपनी प्रोफाइल पर ज़्यादा कंट्रोल दे रहा है, जिसमें ऐसी स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ एम्प्लॉयर बंद हो या कोई जवाब न दे रहा हो। इनमें से कुछ बदलावों से आधार और बैंक डिटेल्स को मेंबर सीधे OTP ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके जोड़ या ठीक कर सकते हैं, या तो मेंबर पोर्टल पर या UMANG ऐप के ज़रिए, जिसमें पहले के मुकाबले एम्प्लॉयर की मंज़ूरी की लेयर कम हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आपका UAN पहले से ही आधार और आपके मोबाइल से सही तरीके से लिंक है, तो आप पा सकते हैं कि बैंक अपडेट HR के साथ कम से कम लेन-देन के साथ हो जाते हैं।

EPFO अपडेट के लिए UMANG ऐप का इस्तेमाल करना

अगर आप अपने फ़ोन पर ज़्यादा कम्फ़र्टेबल हैं, तो आप EPFO ​​सर्विस एक्सेस करने के लिए UMANG ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने UAN और OTP से लॉग इन करने के बाद, आप आधार और बैंक सहित KYC डिटेल्स देख सकते हैं और कभी-कभी अपडेट कर सकते हैं, और फिर अप्रूवल का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। EPFO ​​लगातार रूटीन प्रोफ़ाइल बदलाव, क्लेम ट्रैकिंग और यहाँ तक कि एक “पासबुक लाइट” व्यू को भी इस ऐप में ला रहा है ताकि कई बार लॉग इन करने की ज़रूरत कम हो और क्लेम हैंडलिंग तेज़ हो। बैंक बदलने की प्रक्रिया में किसी के लिए, इससे यह देखना आसान हो जाता है कि नया अकाउंट असल में मंज़ूर हुआ है या नहीं।

क्या होगा अगर आपका एम्प्लॉयर बंद हो गया है या सहयोग नहीं कर रहा है?

कई सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को बैंक मिसमैच का पता तभी चलता है जब वे नौकरी छोड़ देते हैं और एम्प्लॉयर से संपर्क नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। EPFO ​​मेंबर्स को आधार-बेस्ड कम्पोजिट क्लेम फॉर्म और अपडेटेड KYC गाइडलाइंस इस्तेमाल करने देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बंद जगहों से जुड़े हैं या जहां एम्प्लॉयर का डिजिटल सिग्नेचर अब एक्टिव नहीं है। आपको अपने रीजनल EPFO ​​ऑफिस में पहचान का सबूत, नए अकाउंट का कैंसल चेक और भरा हुआ फॉर्म लेकर जाना पड़ सकता है ताकि स्टाफ वेरिफाई कर सके और अपनी तरफ से बदलाव को आगे बढ़ा सके। यह ऑनलाइन अपडेट से धीमा है लेकिन सेटलमेंट का पैसा वापस आने से बेहतर है क्योंकि वह डेड अकाउंट में भेज दिया गया था।

अगर आपका एम्प्लॉयर एक्टिव और जवाबदेह है, तो एक सीधा-सादा ऑनलाइन बैंक बदलाव आमतौर पर कुछ दिनों में अप्रूव्ड दिखता है और जल्द ही आपकी पासबुक और क्लेम स्क्रीन पर सही तरीके से दिखाई देता है। जब EPFO ​​बैंक के साथ और जांच कर रहा होता है या नाम मिसमैच को ठीक कर रहा होता है, तो प्रोसेस में कुछ हफ़्ते लग सकते हैं। जिन रेड फ्लैग पर ध्यान देना है, वे हैं नाम, IFSC या अकाउंट नंबर मिसमैच के साथ “रिजेक्टेड” KYC स्टेटस, या ऐसा क्लेम जो बैंक के क्रेडिट देने से मना करने की वजह से “रिटर्न्ड” स्टेटस में चला गया हो। दोनों ही मामलों में, आपको डिटेल्स ठीक करके दोबारा सबमिट करना होगा, न कि यह मान लेना कि पैसा किसी तरह आपके नए अकाउंट में आ जाएगा।

सबमिट करने से पहले एक क्विक चेकलिस्ट

इसके बारे में सोचने का प्रैक्टिकल तरीका आसान है: आपकी मेन सेविंग्स अभी जहाँ भी है, वह अकाउंट आपके EPFO ​​प्रोफ़ाइल में दिखना चाहिए। कोई भी विड्रॉल, एडवांस या ट्रांसफर रिक्वेस्ट फाइल करने से पहले, अपना KYC पेज और पासबुक एक बार चेक कर लें ताकि यह कन्फर्म हो जाए कि सिर्फ़ नया बैंक अकाउंट एक्टिव है, आपका आधार लिंक है, और आपका मोबाइल नंबर करेंट है। जब आप अपना सैलरी अकाउंट बदलते हैं तो यह हाउसकीपिंग करने का मतलब है कि, सालों बाद, आपका PF का पैसा चुपचाप वहीं पहुँच जाएगा जहाँ आप आज असल में बैंक करते हैं — बजाय इसके कि वह किसी पुरानी नौकरी के किसी भूले-बिसरे, लगभग बंद हो चुके अकाउंट में गायब हो जाए।

EPFO में नया बैंक अकाउंट अपडेट करने का आसान प्रोसेस

चरण 1: पोर्टल पर लॉगिन करें

EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएँ।

अपना UAN (Universal Account Number), पासवर्ड और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके 'Log In' करें।

चरण 2: KYC सेक्शन में जाएँ

सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, ऊपर दिए गए मेनू बार में 'Manage' टैब पर क्लिक करें।

ड्रॉप-डाउन मेनू में से 'KYC' विकल्प को चुनें।

चरण 3: नए बैंक विवरण दर्ज करें

'KYC' पेज पर, आपको 'Add KYC' सेक्शन में जाना होगा।

यहां 'Bank' विकल्प को चुनें।

अब निम्नलिखित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें:

Bank Account Number (बैंक खाता संख्या): अपना नया बैंक खाता संख्या दर्ज करें।

Name (नाम): बैंक अकाउंट में दर्ज आपका नाम (यह UAN में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए)।

IFSC Code (आईएफएससी कोड): अपने नए बैंक का 11 अंकों का IFSC कोड दर्ज करें।

जानकारी दर्ज करने के बाद, 'Save' बटन पर क्लिक करें।

चरण 4: नियोक्ता द्वारा अप्रूवल

डिटेल्स सेव करने के बाद, आपकी यह जानकारी 'Pending KYC' सेक्शन के तहत दिखाई देगी।

यह जानकारी अब आपके नियोक्ता के पास डिजिटल अप्रूवल के लिए चली जाएगी।

आपको चाहिए कि आप अपने नियोक्ता (HR/एडमिन विभाग) से संपर्क करें और उन्हें अपने कैंसिल चेक की एक कॉपी या बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी ईमेल या भौतिक रूप से जमा करें ताकि वे जल्द से जल्द आपकी केवाईसी को डिजिटल सिग्नेचर (DSC) के माध्यम से अप्रूव कर सकें।

चरण 5: KYC अपडेट का सत्यापन

एक बार जब आपका नियोक्ता आपके बैंक विवरण को अप्रूव कर देगा, तो KYC का स्टेटस 'Pending for Approval' से बदलकर 'Digitally Approved KYC' सेक्शन में आ जाएगा।

इसका मतलब है कि आपका नया बैंक अकाउंट सफलतापूर्वक आपके EPFO/PF खाते से लिंक हो गया है। आपको EPFO की तरफ से एक कंफर्मेशन मैसेज भी मिल सकता है।



Web Title: EPFO If your bank account has changed with your new job then update it in EPFO ​​like this learn the easy process