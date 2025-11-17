EPFO Free Insurance: PF अकाउंट होल्डर्स को फ्री में मिलता है 7 लाख का बीमा, जानें आपको कैसे मिलेगा फायदा

EPFO Free Insurance: अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपके कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से कटौती होती है, तो आप ₹7 लाख तक के मुफ़्त बीमा के अंतर्गत आते हैं। यह बीमाकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सभी अंशदाताओं/सदस्य कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जो ईपीएफ का प्रबंधन करता है। यह कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 (ईडीएलआई) के तहत प्रदान किया जाता है, और प्रत्येक ईपीएफ खाताधारक ईडीएलआई योजना के अंतर्गत आता है। ईडीएलआई योजना उन कर्मचारियों के परिवारों को भी कवर करती है जिन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों में एक से अधिक कंपनियों में काम किया हो।

किसी सदस्य कर्मचारी का नामित व्यक्ति बीमारी, आकस्मिक मृत्यु या प्राकृतिक मृत्यु के कारण मृत्यु होने पर बीमा का दावा कर सकता है। ईडीएलआई योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि ₹2.5 लाख है। अधिकतम राशि ₹7 लाख है। कर्मचारी के पिछले 12 महीनों के औसत वेतन, महंगाई भत्ते और उनके पीएफ खाते में जमा राशि को बीमा राशि निर्धारित करने का आधार माना जाता है।

बीमा के लिए कर्मचारी के खाते से कोई राशि नहीं काटी जाती

कर्मचारी ईडीएलआई में कोई धनराशि या प्रीमियम का योगदान नहीं करता। कंपनी कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का केवल 0.50 प्रतिशत ही योगदान करती है। हालाँकि, ध्यान रखें कि कर्मचारी के वास्तविक मूल वेतन की परवाह किए बिना, अधिकतम मूल वेतन सीमा ₹15,000 होगी। ईडीएलआई योजना के तहत दावों का भुगतान एकमुश्त किया जाता है।

अगर कोई नामांकित व्यक्ति नहीं बनाया गया है

अगर सदस्य कर्मचारी ने योजना के तहत कोई नामांकन नहीं किया है, अर्थात किसी को नामांकित व्यक्ति नहीं बनाया है, तो कवरेज का लाभ मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी, अविवाहित पुत्रियों और नाबालिग पुत्र/पुत्रों को मिलेगा। लेकिन यह आवश्यक है कि मृतक सदस्य कर्मचारी ईपीएफ का सक्रिय योगदानकर्ता हो, अर्थात उसकी मृत्यु तक उसकी ओर से पीएफ में योगदान जारी रहे।

ध्यान दें कि संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान के रूप में ईपीएफ में जाता है। कंपनी/नियोक्ता भी 12 प्रतिशत का योगदान देता है। लेकिन नियोक्ता के 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और शेष ईपीएफ में जाता है।

दावा कैसे करें

अगर किसी ईपीएफ अंशदाता, यानी सदस्य कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कवर का दावा कर सकता है। अगर दावेदार की आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसका अभिभावक उसकी ओर से दावा कर सकता है। ऐसा करने के लिए, बीमा कंपनी को कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, अगर अभिभावक किसी नाबालिग नामिती की ओर से दावा कर रहा है तो संरक्षकता प्रमाण पत्र और बैंक विवरण प्रदान करना होगा। अगर पीएफ खाते के लिए कोई नामिती नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी दावा कर सकता है।

ईपीएफ खाते से निकासी के लिए नियोक्ता को जमा किए जाने वाले फॉर्म के साथ फॉर्म 5 आईएफ, बीमा कवर फॉर्म, जमा करना होगा। इस फॉर्म का सत्यापन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। अगर नियोक्ता द्वारा सत्यापन संभव नहीं है, तो फॉर्म को नीचे उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए...

राजपत्रित अधिकारी

मजिस्ट्रेट

डाकपाल या उप-डाकपाल

सांसद या विधायक

ग्राम पंचायत का अध्यक्ष

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीटी) या ईपीएफ की क्षेत्रीय समिति का सदस्य

बैंक प्रबंधक (उस बैंक का जहाँ खाता था)

नगरपालिका या जिला स्थानीय बोर्ड का अध्यक्ष/सचिव/सदस्य

Web Title: EPFO Free Insurance PF account holders get free insurance of Rs 7 lakh know how you will benefit