एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स को दिया एक और झटका, अब इस फीचर को यूज करने के लिए चुकानी होगी फीस

Highlights एलन मस्क ने ट्विटर पर किया नया बदलाव अब से अनपेड यूजर्स ट्वीटडेक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अनपेड यूजर्स नहीं पढ़ सकेंगे सारे ट्वीट

नई दिल्ली: सोशल मीडिया का पॉपुलर ट्विटर को हर रोज लाखों लोग यूज करते हैं। जब से ट्विटर की कामान एलन मस्क ने संभाली है तब से ही कंपनी कुछ न कुछ बदलाव ही कर रही है।

इस बीच, अब एक और नई खबर सामने आई है। ट्विटर ने इस सप्ताह अपने यूजर्स के लिए नया बदलाव किया है जिसके तहत अब यूजर्स को ट्वीटडेक का इस्तेमाल करने के लिए फीस देनी होगी।

दरअसल, इस हफ्ते से कंपनी ने अपने उभोक्ताओं के लिए ट्वीट पढ़ने की लिमिट तय कर दी है जिसके कारण अब ट्विटर यूजर्स कुछ ही ट्वीट को पढ़ पाएंगे उसके बाद उन्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेगे।

ऐसे में यह यूजर्स के लिए नई सिरदर्दी बन गई है। ट्विटर ने ये घोषणा की है कि ट्वीटडेक का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अपना अकाउंट वैरिफाई करवाना होगा। इसके लिए कंपनी ने 30 दिनों का समय भी दिया है।

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.



Some notes on getting started and the future of the product…